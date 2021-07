Mann verliert nach einem Junggesellenabschied die Orientierung

Nach einem Junggesellenabschied in Thannhausen wusste ein junger Mann nicht mehr, wo er war. Die Feier endete für ihn im Krankenhaus.

Am frühen Samstagmorgen ging bei der Polizeiinspektion Krumbach eine Mitteilung ein, dass auf dem Fußweg zwischen Thannhausen und Edelstetten eine leicht bekleidete Person umherlaufen würde. Die eingesetzte Streife traf dort dann einen sichtlich betrunkenen 30-jährigen Mann an. Dieser gab an, dass er sich auf einem Junggesellenabschied in Baden-Württemberg befand, nun aber nicht mehr wisse, wo er sei.

Die Polizei bringt den Betrunkenen aus Thannhausen in ein Krankenhaus

Aufgrund einer leichten Verletzung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde er von seinen Mitfeiernden wenige Stunden später abgeholt, teilte die Polizei mit. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Junggesellenabschied in der Nähe von Thannhausen stattfand, der 30-Jährige aufgrund der Alkoholisierung jedoch die Orientierung verloren hatte. (AZ)