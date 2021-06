Mann weigert sich auf Wertstoffhof, Maske zu tragen: Anzeige

Ein 38-Jähriger weigert sich, auf dem Wertstoffhof in Thannhausen eine Maske zu tragen. Weil er trotzdem nicht das Gelände verlässt, erwartet ihn eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.

Am Samstag, gegen 9.45 Uhr befand sich ein 38-jähriger Mann auf dem Wertstoffhof in Thannhausen. Der Mann trug, so der Bericht der Polizei, keine vorgeschriebene Maske, weshalb er durch das Personal aufgefordert wurde, eine aufzusetzen. Da er dies verweigerte, wurde er gebeten, den Wertstoffhof zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er jedoch, so die Polizei weiter, auch nicht nach. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz. (AZ)