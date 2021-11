Thannhausen

vor 17 Min.

Mehr Sicherheit für den Beatussteig in Thannhausen

Plus Warum der Beatussteig in Thannhausen für Fußgänger gefährlich ist und wie die Verkehrssicherheit verbessert werden soll.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Viele neue Häuser und Wohnungen sind in den vergangenen Jahren auf dem Schlossberg in Thannhausen gebaut worden. Das hat die Situation für den Beatussteig verändert. Weil der Beatussteig die steilste Straße in Thannhausen sei, zudem eng und mit einer Kurve am oberen Eingang, müsse unbedingt etwas getan werden für die Verkehrssicherheit, meinte Gottfried Braun ( Freie Wähler). Hier seien nun vermehrt Fußgänger unterwegs, darunter auch Schulkinder, und es gebe keinen Gehsteig. Glätte, Laub und Dunkelheit erhöhten im Herbst und im Winter das Gefahrenpotenzial. Man solle agieren, bevor sich ein Unfall mit Personenschaden ereigne, erklärte Brauns Fraktionskollege Peter Schoblocher. Die in der jüngeren Vergangenheit beschlossenen Maßnahmen, nämlich eine Beschränkung auf Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen und die Einstufung als Tempo-30-Zone, reichten nicht aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen