Neue Pflegeeinrichtung für Thannhausen und Umgebung

Plus Familien und pflegende Angehörige sollen in Thannhausen mit einer neuen Pflegeeinrichtung entlastet werden. Welches Angebot die Brüder Riederle planen.

Als er vor eineinhalb Jahren sein Amt als Bürgermeister angetreten hatte, hätte man durchaus von einem kleinen Pflegenotstand in der Stadt sprechen können, erklärte Alois Held bei der Eröffnungsfeier von Pflegedienst Riederle. Inzwischen habe sich die Lage entspannt, da nun zwei einschlägige Einrichtungen in der Stadt neu eröffnet hätten. Der Pflegebedarf sei da und wachse, eine unerfreuliche Konkurrenzsituation zwischen den beiden neuen Anbietern nicht zu befürchten. Neue Akzente setzen nun die Brüder Riederle mit ihrer Einrichtung.