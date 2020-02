23.02.2020

Thannhausen: Plädoyer gegen den Flächenfraß

Grünen-Fraktionsvorsitzender Hartmann zu Gast in Thannhausen. Worin er die Ursache für das Bauernsterben sieht.

Von Thomas Niedermair

Dem Flächenfraß, der in Bayern besonders vehement voranschreite, sei mit wirkungsvollen Maßnahmen zu begegnen, die Energiewende müsse wieder tatkräftig vorangebracht werden. Den 80 Gästen, die sich zum Wahlabend der Grünen im katholischen Pfarrheim in Thannhausen eingefunden hatten, präsentierte sich mit Ludwig Hartmann, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, ein Gastredner, der sich bei seinem Auftritt mit Nachdruck für diese Themen einsetzte. Zu Wort kamen außerdem Landratskandidat Max Deisenhofer und Bürgermeisterkandidat Carsten Pothmann.

Ludwig Hartmann widmete sich in seiner Rede den drei Themen Flächenfraß, Energiewende und Mobilität. Der 41-Jährige, seit sechs Jahren die „männliche Hälfte“ der grünen Doppelspitze mit Katharina Schulze im Landtag, verwies auf den Erfolg des Anfang 2019 von der ÖDP initiierten und später von den Grünen unterstützten Volksbegehrens „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“ und auf die „Fridays for Future“-Bewegung. „Die Zeit spielt gerade für uns“, denn ein Weitermachen wie bisher könne es nun nicht mehr geben.

„Schon 2003 gab es in Bayern ein Bündnis zum Flächensparen“, teilte der Politiker mit, „aber dennoch werden in Bayern zehn Hektar am Tag für Straßen und Neubauten verbraucht“. Seit 2000 sei die Bevölkerung im Freistaat um sechs Prozent gewachsen, die Siedlungs- und Verkehrsfläche, etwa für Parkplätze, dagegen um 15,6 Prozent. Firmenerweiterung solle seiner Meinung nach „auf bereits verbauten Flächen stattfinden“, um das Ziel der Grünen, den Anstieg beim Flächenverbrauch möglichst zu halbieren, erreichen zu können. Die Energiewende könne wieder vorangebracht werden, „wenn man wieder mehr Windkraftanlagen baut und wenn Solaranlagen auf Neubauten selbstverständlich werden müssen“.

Bezahlbarer Wohnraum für alle

Hartmann forderte außerdem „ein verlässliches Bus- oder Bahnangebot für alle Ortschaften über 200 Einwohner“ und bezahlbaren Wohnraum für alle, nachdem Bayern seit 1988 über 350 000 sozialgebundene Wohnungen verloren habe.

In der Diskussionsrunde ging es um das Volksbegehren, dessen Umsetzung aus Sicht der Grünen noch mangelhaft sei und um die Frage, wie Landwirte heute erfolgreich wirtschaften können. „Dass so viele Bauern aufgeben, hat nichts mit dem Volksbegehren zu tun“, meinte Hartmann, „sondern mit gescheiterter Agrarpolitik“. Wichtig sei es, wie auch Deisenhofer betonte, dass man trotz unterschiedlicher Meinungen nicht übereinander, sondern etwa mit dem Bauernverband versöhnlich miteinander rede. Auch in der Politik sei, bei aller Verschiedenheit der Überzeugungen, ein menschlicher Umgang wünschenswert, was im Bayerischen Landtag bislang gut funktioniere.

Themen folgen