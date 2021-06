Polizei zieht betrunkenen Elektromobilfahrer in Thannhausen aus dem Verkehr

Ein Mann war mit seinem Elektromobil in Thannhausen in der Brauerstraße unterwegs und ganz offensichtlich betrunken.

Wegen Trunkenheit im Verkehr mussten Polizisten in Thannhausen tätig werden. Kurz nach Mitternacht am Samstag konnte in der Brauerstraße der Fahrer eines 25 km/h-Elektromobils einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch und eine schwankende Haltung des 59-jährigen Fahrers, sodass sie schließlich eine Blutentnahme veranlaßten. (AZ)