Radfahrerin wird in Thannhausen von Pkw angefahren

Eine Seniorin hat in Thannhausen die vor ihr fahrende Radlerin offenbar übersehen. Was dem Unfallopfer passiert ist.

Verletzt worden ist eine Radfahrerin am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Thannhausen. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, war gegen 17 Uhr eine 90jährige Autofahrerin auf der Sudentenlandstraße in Richtung Norden unterwegs. Dabei übersah sie eine vor ihr fahrende 41-jährige Radfahrerin, fuhr auf diese auf und schob sie mehrere Meter vor sich her. Die Radfahrerin konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich aber durch den Unfall leicht an einem Bein. Das Fahrrad der Geschädigten wurde total beschädigt, am Pkw entstand ebenfalls ein Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf rund 3000 Euro geschätzt. (AZ)