So können Eltern ihren Kindern das Schwimmen beibringen

Zwei Kinder demonstrierten im Naturfreibad Thannhausen, was sie mithilfe des Selfmade-Schwimmkurses für Familien gelernt haben. BR-Redakteur Peter Allgaier, rechts, filmt die Szene für einen Beitrag in der Abendschau.

Plus Wie Lara Krautmacher und die Wasserwacht Thannhausen dem aktuellen Defizit bei den Schwimmkursen für Kinder abhelfen wollen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

3552 Menschen ertranken im Jahr 1926 in Deutschland. Die Situation hat sich inzwischen stark verbessert, aber immerhin ertranken in den letzten Jahren im Schnitt jährlich noch circa 400 Menschen in Deutschland. In Thannhausen setzt sich die Wasserwacht in einer besonderen Weise für diese Thematik ein. Dabei spielt die Initiative von Laura Krautmacher für Eltern eine besondere Rolle.

