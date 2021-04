Thannhausen: Solarfeld soll Energie für Elektrobusse von BBS Brandner liefern

An der Bahnlinie im Süden des Krumbacher Stadtteils Niederraunau gibt es ein Freiflächen-Solarfeld. So ähnlich könnte das in Thannhausen angedachte Projekt des Busunternehmens Brandner aussehen. Die Familie Brandner besaß eine bis in die 50er-Jahre betriebene Landwirtschaft in Thannhausen. Aus diesem Familienbesitz stammen die zu bebauenden Grundstücke. In alten Flurkarten werden sie mit dem Namen „Schnellensteig“ bezeichnet.

Foto: Annegret Döring