Thannhausen

vor 17 Min.

Thannhausen: Weiter Halteverbot in der Bürgermeister-Raab-Straße

Parkende Autos in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen bremsen den Verkehrsfluss. Einerseits ist das gut, da Rasen dort dann nicht möglich ist, andererseits fließt durch die Bauarbeiten in der Innenstadt viel Umleitungsverkehr durch diese Straße, der zügig durchkommen soll. Daher behielt die Stadt Thannhausen ein eingeschränktes Halteverbot hier bei bis Ende Dezember.

Plus Die Straße durch das Gewerbegebiet wird als Umleitungsstrecke von ortskundigen Verkehrsteilnehmern in Thannhausen genutzt. Parkende Fahrzeuge stören da den Verkehrsfluss. Wie der Bauausschuss diskutierte.

Von Annegret Döring

Ein Ärgernis sind parkende Fahrzeuge ab und zu in Thannhausen und konkret in der Bürgermeister-Raab-Straße. Der Bauausschuss musste nun erneut darüber entscheiden, wie eine Parkregelung im Streckenabschnitt vom Kreisverkehr beim V-Markt bis zur Edelstetter Straße aussehen könnte. Bereits in der November-Sitzung hatte das Gremium entschieden, dass die oft dauerhaft zugeparkten Parkbuchten in der Bürgermeister-Raab-Straße gegenüber der Hausnummern 37 und 39 nur eingeschränkt beparkt werden dürfen.

Themen folgen