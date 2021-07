Thannhausen will bessere Luft in den Klassenzimmern

Plus Warum einige Räte in Thannhausen eine stationäre raumlufttechnische Anlage befürworten, aber gleichzeitig mobile Luftreiniger fordern.

Von einer echten Investition für die Zukunft sprach Josef Brandner, als er auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates Thannhausen den Antrag der Freien Wähler erläuterte, die Anton-Höfer-Grundschule mit einer raumlufttechnischen Anlage auszustatten. Gut durchlüftete Räume verbesserten die Konzentrationsfähigkeit von Lehrern und Lehrerinnen sowie Schülerinnen und Schülern. Zudem sei es in Corona-Zeiten geradezu ein Gebot, die Konzentration der Aerosole in der Atemluft durch den ständigen Luftaustausch zu reduzieren.