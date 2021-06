Thannhausen will sein Tankstellennetz für Elektroautos erweitern

Plus Geplant ist in der Mindelstadt Thannhausen die Errichtung einer Schnellladestation, sozusagen einer Elektro-Tankstelle.

Im Verlauf der Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Thannhausen befassten sich die Ausschussmitglieder unter Vorsitz von Bürgermeister Alois Held mit einem Antrag der Freien Wähler zur Errichtung einer Schnellladestation mit mindestens 150 kW Ladeleistung für Fahrzeuge mit Elektroantrieb.