Thannhausen

18:30 Uhr

Thannhausens Bürgermeister zieht erste Bilanz: Was Alois Held bewegt

Seit über einem Jahr sitzt Thannhausens Bürgermeister Alois Held an seinem Arbeitsplatz, von dem aus er auf den zentralen Platz der Neuen Mitte blicken kann.

Plus Wie Alois Held sein erstes Jahr als Bürgermeister in Zeiten der Corona-Pandemie beurteilt und wo der neue Stadtrat in Thannhausen politisch ansetzt.

Von Heinrich Lindenmayr

Seit über einem Jahr ist Thannhausens Bürgermeister Alois Held im Amt. Der 38-jährige CSU-Politiker saß bereits eine Wahlperiode im Stadtrat, bevor er zum 1. Mai 2020 die Nachfolge von Georg Schwarz ( CSU) als Rathauschef antrat. Held, der Personalleiter bei der LS-Bau gewesen war, hatte sich bei der Kommunalwahl 2020 gegen die Mitbewerber Peter Schoblocher ( Freie Wähler) und Carsten Pothmann (Grüne) durchgesetzt. Wir sprachen mit Alois Held über sein erstes Jahr als Bürgermeister.

