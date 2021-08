Thannhauser Heimatverein trauert um Elmar Fiederer

Plus Elmar Fiederer war Gönner und langjähriges Mitglied des Thannhauser Heimatvereins. Und er hatte einen besonderen Vorfahren.

Der Heimatverein Thannhausen trauert um seinen Gönner, Nachfahre und Erbe der Thannhauser Blaudruckerei in 5. Generation sowie sein langjähriges Mitglied Elmar Fiederer.