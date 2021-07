Umgehung Thannhausen: Stadtrat trifft Grundsatzbeschluss

Plus Die Thannhauser Stadträte diskutierten eine Umgehung für Thannhausen und Balzhausen. Zunächst steht allerdings noch ein anderes Thema an.

Die Ortsumfahrung zu schließen: Das ist dem Thannhauser Stadtrat seit vielen Jahren ein Anliegen. Das fehlende Teilstück zu realisieren, und zwar ohne dafür bezahlen zu müssen - eine solche Gelegenheit kann man doch nicht ausschlagen. So hätte man jedenfalls vor einigen Jahren noch gedacht. Umwelt- und Klimaschutz und hier insbesondere der Flächenverbrauch einer solchen Maßnahme sind heute jedoch Themen, die sich nicht einfach beiseite schieben lassen.