Thannhausen

06:00 Uhr

Umgehung Thannhausen und Balzhausen: Wie sie verlaufen könnte

Die Staatsstraße 2025 führt durch Thannhausen. Es ist die Bahnhofstraße und die Edmund-Zimmermann-Straße. Rund 5000 Fahrzeuge sind dort täglich in Nord-Süd-Richtung unterwegs.

Plus Die Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten Thannhausen und Balzhausen ist hoch. Eine Ortsumgehung als Projekt für beide Kommunen kann Entlastung bringen.

Von Annegret Döring

Donnernde Lastwagen, einer nach dem anderen. Sie fahren durch die Häuserschlucht der Bahnhof- und der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen, dann durch die Dörfer Nettershausen und Burg und weiter durch die Ortschaft Balzhausen in Richtung Süden oder in umgekehrter Richtung, dann zur Autobahn A8 bei Jettingen-Scheppach. Sie belasten auf der Staatsstraße 2025 die Ortskerne und die dort Wohnenden ebenso wie der Autoverkehr auf dieser Strecke.

