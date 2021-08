Unbekannter fährt Auto in Thannhausen an und flüchtet

Ein Autofahrer hat in der Thannhauser Riedhofstraße ein parkendes Auto angefahren. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein 38-jähriger Thannhauser parkte im Zeitraum von Sonntag, 22. August, gegen 15.30 Uhr, bis Montag, 23. August, gegen 12 Uhr, seinen Wagen vor seinem Anwesen in der Riedhofstraße. Am Montag stellte er unlängst eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest, die durch einen unbekannten Autofahrer verursacht worden war. Dadurch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/9050 zu melden. (AZ)