Unfall: Seniorin übersieht beim Anfahren in Thannhausen anderes Auto

Eine 89-Jährige fährt in Thannhausen aus ihrem Parkplatz und übersieht dabei, dass ein Auto kommt. Es kommt zum Zusammenstoß.





Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer war am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Thannhausen in Richtung Norden unterwegs, als plötzlich eine 89-jährige Autofahrerin von einem seitlich gelegenen Parkplatz anfuhr. Dabei übersah die 89-Jährige laut Polizei den Pkw des bevorrechtigten 49-Jährigen, und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. (AZ)