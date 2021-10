Unfall beim Linksabbiegen in Thannhausen

In Thannhausen gab es am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall. Der Sachschaden beträgt 6.000 Euro.

Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Dienstag gegen 5 Uhr morgens bei einem Verkehrsunfall in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen entstanden. Laut Polizeibericht wollte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer nach links in die Fritz-Kieninger-Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegen kommenden Wagen. Bei der Kollision blieben die Unfallbeteiligten unverletzt, so die Polizei. (AZ)