Thannhausen

vor 33 Min.

Unters Rolltor gekommen: 55-Jähriger in Thannhausen schwer verletzt

Nach einem Arbeitsunfall in Thannhausen wurde ein 55-Jähriger in die Augsburger Uniklinik geflogen.

Bei einem Arbeitsunfall am Montag gegen 16.15 Uhr in der Ringeisenstraße trug ein 55-Jähriger mittelschwere Verletzungen am Kopf und Rücken davon. Der Mann öffnete ein Rolltor und befand sich während seiner Arbeit unter dem geöffneten Tor. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich die Sicherung des Tors, das daraufhin auf den Mann stürzte. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen. (AZ)

