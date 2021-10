Thannhausen

17:00 Uhr

Wakepark Turncable Thannhausen: Eine Neue leitet die Geschäfte

Plus Am Wochenende kann man am Turncable in Thannhausen noch einmal übers Wasser flitzen. Elisabeth Lindinger ist die neue Besitzerin der Wassersportanlage.

Von Annegret Döring

Der See mit Liftanlage liegt ruhig da, das Wasser wird vom Herbstwind gekräuselt, die Herbstsonne taucht die Wellen in ein Glitzern. Normalerweise flitzen hier Wassersportler mit ihren Brettern, genannt Wakeboards, über die Oberfläche und machen an allerlei Hindernissen ihre Kunststücke. Die Wakeboard- und Wasserskianlage, die es in Thannhausen unter dem Namen Turncable Wakepark seit 2009 gibt, ist zum 1. September verkauft worden vom bisherigen Geschäftsführer und Alleingesellschafter Christoph Schwarz (wir berichteten). Elisabeth Lindinger, Unternehmerin mit einer ähnlichen, aber kleineren Anlage in Aschheim bei München, hat den Turncable von ihm übernommen. Wir treffen die Unternehmerin an der Anlage in Thannhausen kurz vor deren Einwinterung.

