Thannhausen

vor 32 Min.

Wann kann das Naturfreibad Thannhausen wieder öffnen?

Plus Die Stadtverwaltung in Thannhausen möchte die Badesaison 2021 retten. Dazu müssen aber Einschränkungen in Kauf genommen werden. So soll es funktionieren.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Es ist Sommer und Badesaison. In Thannhausen gibt es ein attraktives Naturfreibad, aber es ist geschlossen. Doch jetzt gibt es für Badefreunde Hoffnung - auch wenn Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen