Thannhausen: Warum Zimmermann Bio-Weißwürste zurückruft

Die Fleischwerke E. Zimmermann rufen ihr Produkt "Bio Münchner Weißwürste" zurück. Dosen mit diesem Produkt werden in Bio-Läden in ganz Deutschland verkauft. Auf der Internetseite informiert die Firma über den Rückruf.

Plus Aus welchen Gründen sich das Thannhauser Traditionsunternehmen zu diesem Schritt entschlossen hat. Um welche Menge es geht und was das für die Kunden bedeutet.

Von Peter Bauer

Wer derzeit einen Blick auf die Internetseite der Thannhauser Fleischwerke E. Zimmermann wirft, der blickt unvermittelt auf diese Worte: „Kundeninformation – Produktrückruf“. Wie weiter nachzulesen ist und wie Pressesprecher Gunther Wanner auf unsere Anfrage bestätigt hat, geht es um zwei Chargen der Zimmermann Bio Münchner Weißwürste, die in Dosen angeboten werden. Wanner erläuterte im Gespräch mit unserer Redaktion, was dies für Kunden bedeutet.

Der Thannhauser Traditionsbetrieb Fleischwerke Zimmermann stellt Fleisch- und Wurstwaren her. Bild: Fleischwerke E. Zimmermann

Kunden werden „aus Gründen des vorsorgenden Verbraucherschutzes“ gebeten, diese Weißwürste „nicht zu verzehren“ und zu „vernichten“. Das Unternehmen Zimmermann schreibt: „Im Rahmen von Eigenkontrollen haben wir Qualitätsabweichungen bei unserem Produkt Bio Münchner Weißwürste in der Dose festgestellt.“ Laut Zimmermann steht die Gefahr von Magen-Darmbeschwerden im Raum.

„Das Produkt kann im Einzelfall eine mikrobiologische Abweichung aufweisen“, teilen die Zimmermann-Fleischwerke mit. Die Dosen könnten sich vereinzelt aufblähen, („Bombagenbildung“), daher sollten sie vernichtet werden. Betroffen sind die Chargen 20649 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. 07. 2021 und 20599 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31. 05. 2021. Pressesprecher Gunther Wanner sagt, dass die Gesundheitsgefahr insgesamt als sehr gering einzuschätzen sei. Vereinzelt würden sich Dosen dieser Weißwürste aufblähen. „Beim Blick auf eine solche Dose ist aber wohl jeder schon einmal vorsichtig. Wenn die Dose geöffnet wird, wird der Geruch nicht so appetitlich sein. An Verzehr wird da wohl kaum einer mehr denken.“

Es geht um 3000 Dosen

Wanner weiter: „Es geht um insgesamt 3000 Dosen, die auf zwei Chargen verteilt sind. Diese Produkte werden ausschließlich im Bio-Fachhandel verkauft.“ Er betont, dass „alle anderen Zimmermann-Produkte nicht betroffen und von einwandfreier Qualität sind.“ Und die Zimmermann Bio Münchner Weißwürste würden in der Gesamtproduktpalette von Zimmermann nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Bis heute haben die Fleischwerke Zimmermann ihren Firmensitz mitten in Thannhausen. Die Luftaufnahme aus den 1960er Jahren zeigt auch den markanten Schornstein der Dampfmaschinen, der in den 2000er Jahren abgerissen wurde Bild: Archiv Fleischwerke E. Zimmermann

Wie Wanner erläutert, „werden die Zimmermann-Produkte laufend bei Eigenkontrollen untersucht. Dabei arbeiten wir eng mit externen Instituten zusammen.“ Kontrollen gebe es auch „wiederholt dann, wenn Produkte bereits ausgeliefert sind. Denn man muss ja sicherstellen, dass das Lebensmittel auch bis zum Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums eine einwandfreie Qualität hat.“ Wanner weiter: „Die Abstimmung mit den zuständigen Behörden ist in solchen Fällen sehr eng. Ich bin zuversichtlich, dass im aktuellen Fall die Ursache bald gefunden ist und das Produkt dann wieder verkauft werden kann.“

Die betroffenen Weißwurstdosen der zwei Chargen wurden, wie Wanner mitteilt, aus dem Handel genommen. „Dosen, die ausgeliefert wurden, nehmen wir von den Händlern zurück. Auch bei uns gibt es noch Bestände im Lager, die vernichtet werden.“

Wer bereits Zimmermann Bio Münchner Weißwürste in der Dose gekauft hat, kann sich laut Mitteilung der Firma den Kaufpreis erstatten lassen. Das Etikett der betreffenden Dosen sollte, wie auf der Internetseite des Unternehmens nachzulesen ist, in diesen Fällen an die Fleischwerke Zimmermann in der Thannhauser Edmund-Zimmermann-Straße 29 gesandt werden. Kunden könnten sich auch an ihre Verkaufsstelle wenden. Für Rückfragen zu dieser Thematik hat Zimmermann eine eigene Telefonnummer (08281/908- 908) geschaltet. Nach Auskunft von Gunther Wanner „waren die Rückmeldungen bei der Telefon-Hotline, aber auch auf unserer Internetseite und in den sozialen Medien insgesamt sehr gering.“

Wo es weitere Informationen gibt

Informationen zur Rückrufaktion bei Zimmermann gibt es auch auf dem Portal www.lebensmittelwarnung.de. Es ist das offizielle Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Von der Rückrufaktion betroffene Bundesländer sind laut diesem Portal Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Dort ist auch die offizielle Presseinformation von Zimmermann hinterlegt.

Noch heute firmieren die Fleischwerke Thannhausen am Ort ihrer Gründung: In der heutigen Edmund-Zimmermann-Straße wurde das Unternehmen am 7. Mai 1894 als kleine Metzgerei gegründet. Bild: Archiv Fleischwerke E. Zimmermann

Wanner: „Uns war es wichtig, mit allen Behörden und staatlichen Stellen intensiv zusammenzuarbeiten und die Öffentlichkeit rasch und umfassend zu informieren.“

Die Fleischwerke wurden im Jahr 1894 gegründet

Die Fleischwerke E. Zimmermann, im Jahr 1894 in Thannhausen von Edmund und Barbara Zimmermann als kleine Metzgerei gegründet, hatten im vergangenen Jahr 2019 ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. 1906 war Zimmermann zum königlich-bayerischen Hoflieferanten ernannt worden. Die Weißwurst blieb über die Jahrzehnte hinweg das Markenzeichen der Thannhauser Fleischwerke.

Die Produktpalette umfasst auch Schinkensortimente, Knödelvarianten, Suppen und Fertiggerichte. Immer stärker ist die Firma im Bio-Sektor aktiv. Wie das Unternehmen anlässlich des Jubiläums mitteilte, seien die Bio-Sortimente, darunter auch Teigwaren, in den letzten Jahren überproportional gewachsen.

Die Zahl der Mitarbeiter stieg auf rund 300 an

Die Zahl der Mitarbeiter stieg in den vergangenen Jahren von etwa 230 auf rund 300. Damit sind die Fleischwerke Zimmermann einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Wichtige Abnehmer von Zimmermann-Produkten sind unter anderem große Handelshäuser wie Aldi oder Edeka. Zimmermann ist seit dem Jahr 1989 Teil der Ehrmann AG, einer der bedeutendsten deutschen Molkereien mit Sitz in Oberschönegg/Unterallgäu. Nach Auskunft von Zimmermann ist der Umsatz des Unternehmens in den letzten Jahren auf rund 70 Millionen Euro gestiegen. Bei Zimmmermann gab es vor Kurzem einen Wechsel in der Geschäftsführung. Julia Hertzig hat das Unternehmen verlassen. Sein Nachfolger ist Uwe Klaus Selent.

