Thannhausen

vor 35 Min.

Was macht der Musik-Sommer in Thannhausen?

Die Bühne der Stadt Thannhausen (unser Bild aus dem Jahr 2019 zeigt die Band Dr. Karananga bei einem Kult-um-8-Auftritt) wird im September vielleicht einmal vor dem Platz an der Stadionkapelle stehen.

Plus Die beliebte Open-Air-Reihe „Kult um 8“ musste dieses Jahr ausfallen wegen der Hygiene-Auflagen durch die Corona-Pandemie. Gibt es Hoffnung auf ein Ersatz-Event?

Von Annegret Döring

Der Musiksommer mit den beliebten Open-Air-Veranstaltungen von „Kult um 8“ in Thannhausen und vielen Menschen in der abendlich warmen Innenstadt – er fiel den Beschränkungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Ein schwacher Trost: Das Wetter hätte heuer vielfach auch nicht mitgespielt. Julia Bode von der Stadtverwaltung in Thannhausen, die die Open-Air-Sommerreihe organisiert, hatte noch im Juni angekündigt, dass die Stadt versuchen wolle, wenn die Inzidenzwerte niedrig seien und die Auflagen aufgrund der Pandemie sänken, eine spontane Veranstaltung auf die Beine zu stellen - eine Art „Kult-um-8-Miniparty“.

