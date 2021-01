vor 47 Min.

Thannhausen: Wenn man beim Öffnen der Autotür nicht aufpasst ...

Warum es im Bereich einer Tankstelle zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden kam.

Beim Öffnen der Autotüre ist bekanntlich Vorsicht angesagt. Das bestätigt eine Meldung der Krumbacher Polizeiinspektion. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 18.25 Uhr in der Thannhauser Carl-Zeiss-Straße tanken. Als er an der Zapfsäule stand und ausstieg, übersah er laut Polizei bei Türöffnen einen vorbeifahrenden Sattelzug. Beim Öffnen der Türe touchierte er mit dieser den Anhänger des Lkw. Der Sachschaden am Pkw beträgt rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. (zg)

Themen folgen