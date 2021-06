Thannhausen

Wie Karl B. Thoma in Thannhausen Christoph von Schmid nacheiferte

Plus Goldenes Priesterjubiläum: Welche Spuren Geistlicher Rat Karl Borromäus Thoma in Thannhausen als Schriftsteller und Jugendseelsorger hinterlässt.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Geistige Wellen schwingen sehr lange“, erklärt Geistlicher Rat Karl Borromäus Thoma, der am Sonntag das Goldene Priesterjubiläum in seiner Heimatstadt feiert. Es ist das Wirken des Geistlichen und Schriftstellers Christoph von Schmid in den Jahren von 1796 bis 1816 in Thannhausen, auf das er sich bezieht. Die erstaunliche hohe Zahl von sieben geistlichen Berufungen in Thannhausen während der letzten 50 Jahre sei ohne die segensreiche Arbeit Christoph von Schmids nicht vorstellbar, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Vor allem das außergewöhnliche Talent Schmids, Kinder und Jugendliche für das Christentum zu begeistern, sei bis weit ins 20. Jahrhundert hinein lebendig geblieben. Er nimmt ein altes Foto zur Hand, das die 63 Knaben einer Volksschulklasse vor dem Thannhauser Denkmal des Schriftstellers zeigt. Zwei Knaben aus dieser Klasse, ganz rechts Friedrich Lutz und ganz links Karl Thoma, wurden Priester.

