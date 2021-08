Thannhausen

vor 24 Min.

Wie Thannhausen die Städtepartnerschaft mit Mortain feiert

Plus Zum Jubiläum der Partnerschaft zwischen Thannhausen und Mortain gibt es eine Ausstellung. Außerdem geht die Führung des Komitees in junge Hände über.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

40 Jahre besteht die Städtepartnerschaft zwischen Thannhausen und der französischen Stadt Mortain in der Normandie. Jedes Jubiläum habe man bisher gemeinsam groß gefeiert, erklärt Gertrud Zimmermann-Wejda, die Vorsitzende des Thannhauser Partnerschaftskomitees. In Pandemie-Zeiten müsse man leider umdenken und verzichten. Kreativität sei gefragt und immerhin werde in beiden Städten im Jubiläumsjahr viel bewegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

