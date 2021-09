Wie eine Thannhauser Kunsttherapeutin das Selbstvertrauen anderer Menschen stärkt

Plus Warum Bettina Czeschner aus Thannhausen dazu rät, Dinge nicht nur zu machen, damit sie erledigt sind, und wie sie Menschen dazu bringt, neue Perspektiven zu entdecken.

„Nicht das Leben der Tiere oder der wohlige Duft der Moose, sondern die Anerkennung anderer Leute ist ihm wichtig“, beschreibt die Thannhauser Kunsttherapeutin Bettina Czeschner jenen geheimnisvollen Wald, der Schauplatz ihres selbst geschriebenen Bilderbuches ist. Und sie spricht darüber, warum es so wichtig ist, zu lernen, sich selbst zu lieben.