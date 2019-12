vor 40 Min.

Thannhausen: Wie sie Lernprobleme meistern

Menschen mit Lernschwierigkeiten haben sich zusammengeschlossen, um Erfahrungen auszutauschen und zu informieren.

Von Gertrud Adlassnig

Freitag, 17 Uhr, wenige Tage vor Monatsende. Es ist Zeit für das Treffen der Selbstvertretungsgruppe „Menschen mit Lernschwierigkeiten“. Der letzte Freitag im Monat ist für rund 16 Personen ein Jour fix, ein gesetzter Termin, zu dem sie selbstverständlich kommen. Seit einem Jahr treffen sich Personen verschiedensten Alters, um gemeinsam darüber nachzudenken und zu diskutieren, wie sie Einfluss darauf nehmen können, als Menschen wie du und ich wahrgenommen zu werden.

Ermöglicht wurde die Gruppengründung durch das Inklusionsprojekt im südlichen Landkreis. Doch es war nicht einfach, potenzielle Teilnehmer ausfindig zu machen. Es gibt schließlich Datenschutz und Informationen darüber, wer Lernschwierigkeiten hat, zählt zu geschützten Personendaten. Die Projektleiterinnen Anita Landherr und Claudia Madl haben durch Umfragen und Informationsveranstaltungen Interessenten gewonnen, aus denen sich schließlich die Selbstvertretungsgruppe herauskristallisierte. Selbstvertretung, das bedeutet, die Gruppenmitglieder organisieren sich selbst. Landherr und Madl begleiten sie zwar, aber nur um gelegentlich zu moderieren oder dem Überschwang der Ideenvielfalt realisierbare Grenzen aufzuzeigen.

Die heterogene Gruppe aus Frauen und Männern, jungen Leuten und Rentnern, die bei den Eltern, in einer Wohngruppe oder in der eigenen Wohnung lebenden Menschen hat trotz aller Unterschiede ein gemeinsames Ziel: So behandelt zu werden, wie es ihnen nach dem Grundgesetz gebührt: Der Artikel 1 lautet schlicht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Diese Feststellung gilt für jeden, unabhängig von Geschlecht, Alter, Religionszugehörigkeit oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Doch die Gruppenmitglieder haben nur zu oft erlebt, dass sie der Artikel 1 nicht vor Herablassung und Respektlosigkeit schützen kann. Deshalb sind sie selbst aktiv geworden.

Durch die Chance sich zu organisieren, können sie gemeinsam handeln, sind nicht mehr alleingelassen oder von Dritten vertreten, die lediglich Vermutungen über ihre Wünsche und Erwartungen anstellen. Denn auch darin kann eine Herabsetzung bestehen. Wenn andere ihnen nichts zutrauen. Ja. Es ist sogar das größte Problem der Gruppenmitglieder. Im Gespräch gibt es eine gemeinsame Aussage: „Man traut uns nichts zu.“ Diese Erfahrung machen sie immer wieder.

Wenn sie etwas anpacken wollen, sich um eine neue Arbeitsstelle bewerben, dann werden sie abgespeist mit den Worten: Das kannst du doch nicht, das schaffst du nie. „Mir haben sie nicht zugetraut, dass ich es schaffe, in einer eigenen Wohnung zu leben. Ich habe ihnen das Gegenteil bewiesen,“ erzählt Andreas Schmidl. Die Herabwürdigungen, „ziehen einen runter“ „Wir wollen eine Chance. Wir wollen einfach zeigen können, was wir drauf haben,“ fordern Esra und Manfred, die die Gruppe führen. „Aber leider werden wir immer gleich abgeblockt. Dabei könnten wir Vieles leisten, vielleicht nicht in der gleichen Geschwindigkeit wie die Mehrzahl der Arbeitnehmer, aber auch wir sind leistungsfähig.“ Auch Patrick beschwert sich über seine vergeblichen Versuche, einen Arbeitsplatz zu bekommen, der ihm Freude macht.

Im ersten Jahr ihres Bestehens hat die Gruppe schon Einiges unternommen. Auf dem Tisch liegt ein dickes Heft, darin sind die Aktionen in Wort und Bildern festgehalten. So haben fast alle Gruppenmitglieder am 5. Mai, dem europäischen Protesttag für Menschen mit Behinderungen den Aktionstag im Rewe-Markt mitgetragen, an dem die Supermarktkunden sowohl Informationen über die Situation der Menschen mit Behinderungen erhielten, als auch Gelegenheit hatten, über Spiele und Aktivitäten in Kontakt mit den Veranstaltern zu kommen. Das Material hat sich die Gruppe bei der Aktion Mensch besorgt.

Mitmachstand bei der Dorfweihnacht

Im letzten Winter waren sie mit einem Mitmachstand bei der Balzhauser Dorfweihnacht. Sogar auf der KRU waren sie präsent, was vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Dort hat Manfred Scheppach die Stellung gehalten. Der wortgewandte Senior versteht es, Menschen in Gespräche zu verwickeln, sie mit seinem Witz zu erfreuen. Trotzdem kann auch er von Situationen berichten, in denen er ob seiner Einschränkung schief angeredet, gar beleidigt wurde. „Aber ich bin dann so frei diese Leute darauf hinzuweisen, dass ihnen in jeder Minute ihres Lebens das Gleiche widerfahren kann, und sie von heute auf morgen als behinderter Mensch weiterleben müssen.“

Nicht jeder ist so eloquent wie Manfred Scheppach. Das weiß auch Esra Celik. „Wenn mir so etwas passiert, fällt mir eine gute Antwort immer erst daheim ein,“ ärgert sie sich über sich selbst. Aber auch über die anderen, die sie abstempeln. Das passiert immer wieder, obwohl sie einen guten Job hat, der ihr Spaß macht. Wie ihre Gruppenfreunde spürt sie im alltäglichen Miteinander trotz Inklusion und Teilhabegesetz noch keine Annäherung. Diskriminierungen und Ausgrenzungen erleben sie auch heute noch.

Wie aber soll sich der nicht eingeschränkte Mensch verhalten? „Er soll uns gerne Hilfe anbieten, wenn er sieht, dass wir Hilfe brauchen“, meint Clara. „Aber nicht gönnerhaft, sondern kollegial. Wir wollen auf Augenhöhe, im Miteinander leben, ein ganz normales Mitglied der Gesellschaft sein dürfen.“ „Ich helfe ja auch ganz selbstverständlich, wenn ich sehe, dass jemand Hilfe braucht,“ versichert Patrick. Doch das ist im Nebeneinander von nicht eingeschränkten und eingeschränkten Menschen bei Weitem nicht die Norm, hat Manfred immer wieder bei Fahrten im Linienbus erfahren.

Eine zweigeteilte Welt

Die Mitglieder der Selbstvertretungsgruppe erleben die Welt um sich zweigeteilt. Da ist die bewusste oder unbewusste Diskriminierung durch Fremde. Da ist aber auch das ganz normale Miteinander, die Gleichberechtigung im Kreise der Familie und der Freunde. Dort kennt man sie, akzeptiert sie, wie sie sind, bewertet sie nicht „Da gehöre ich einfach dazu, ohne Probleme“, versichert Patrick.

Ganz besondere Erfahrungen hatte das Leben für Norbert Tatzel bereitgehalten. Er hat sozusagen die Seiten gewechselt. „Als Kind kannte ich Ursberg, das war wie ein Schimpfwort. Und dann hatte ich einen Gehirntumor, der meine geistige Entwicklung verzögerte. Ich kam in die Förderschule nach Ursberg, wurde von einem, der herunterschaut, der bewusst wegschaut, zu einem, der darin lebt. Das war zuerst sehr schlimm. Aber als ich plötzlich wieder Erfolge in der Schule hatte, kam die Freude zurück und ich habe verstanden, dass die Einrichtung so gut ist.“

Mit der Gruppengründung sind die Mitglieder einen wichtigen Schritt gegangen, der ihr Selbstbewusstsein stärkt auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben: Sich zeigen, Respekt einfordern, das lässt sich in der Gruppe leichter machen, denn die macht aus dem Einzelnen eine Gemeinschaft, die sie stark macht. Nur so kann Inklusion allmählich zur Normalität in unserer Gesellschaft werden. „Doch bis dahin ist noch ein langer Weg. Niemand soll sich schämen müssen für sein Leben“, fügt Anita Landherr hinzu.

