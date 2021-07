Wohin mit der neuen Thannhauser Freizeitanlage?

Plus Mit einem bequem nutzbaren Rundkurs für Mountainbiker soll Thannhausens Attraktivität weiter gesteigert werden. Aber es sind noch viele Fragen offen.

Fahrvergnügen für sportlich Begeisterte, aber auch für Familien: Mit einer Pumptrack-Anlage auf dem Freizeitgelände möchte der Stadtrat die Attraktivität von Thannhausen steigern. Pumptrack, das ist ein Rundkurs für Mountainbiker, geeignet auch für Anfänger und Nutzer jedes Alters. Aber wo soll die Anlage installiert werden? Es zeichnet sich ab, dass die Standortsuche nicht einfach ist.