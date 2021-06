Thannhausen

vor 31 Min.

Wurden zwei Eichen am Thannhauser Schlossberg zu stark gekappt?

Plus Ein Naturschützer aus Thannhausen sorgt sich um zwei Eichen im Baugebiet Beatussteig. Bürgermeister Held sieht keinen Handlungsbedarf. Wieso ist das so?

Von Annegret Döring

Ein Thannhauser Bürger ärgert sich. Ihm liegt der Naturschutz und da besonders der Schutz von Bäumen in der Stadt sehr am Herzen. Traurig macht ihn, was mit zwei alten Eichen geschehen ist im Baugebiet Beatussteig am Thannhauser Schlossberg. Die Bäume stehen auf einem Privatgrundstück und sind im Bebauungsplan zum Erhalt festgeschrieben. Nun, da auf das Grundstück ein Haus gebaut wird, wurden die Bäume stark zurück geschnitten. "Zu stark", meint der Thannhauser Naturschützer. Die Bäume würden durch den starken Rückschnitt mittelfristig absterben, da ist er sich sicher, weil ihm das ein Fachmann vom Bund Naturschutz bestätigt habe.

Themen folgen