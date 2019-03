Thannhausen: Zukunft des altes Rathauses bleibt ungewiss

Plus Das alte Rathaus in Thannhausen war vor 50 Jahren Mittelschulgebäude. Heute wird eine neue Nutzung gesucht. Die Stadt hatte schon zweimal das gleiche Problem.

Der Stadtrat macht es sich nicht leicht: Im Frühjahr 2017 sprach sich das Gremium für den Abbruch des alten Rathauses südlich des Christoph von Schmid-Denkmals aus. Knapp ein Jahr später gab es dieser Tage eine Mehrheit für den Erhalt des Gebäudes. Die Fragen bleiben: Was wird aus diesem inzwischen leer stehenden markanten Haus im Zentrum der Stadt und wie wird es künftig genutzt? Seine lange und bewegte Geschichte verdient eine Grundsatzantwort zumindest in absehbarer Zeit, wurde es doch vor genau 50 Jahren zum Verwaltungssitz der Stadt.

Ursprünglich als Lehrerwohnhaus gebaut, beginnt seine neuere Geschichte am 1. April 1951. Auftakt war der grundlegende Umbau zum Schulgebäude für die staatliche Mittelschule, die ein Jahr vorher vom Freistaat Bayern eingerichtet worden war. Der Unterricht der ersten Klasse fand im damaligen Rathaussaal an der Kreuzung statt. Eile war also geboten und so folgte die feierliche Einweihung bereits im Juli 1952. Hans Bronnenmaier, Verfasser des Thannhauser Heimatbuches schreibt darüber: „Das Mittelschulgebäude, im Kern des Marktes beim Christoph von Schmid-Denkmal gelegen, fügt sich sehr schön in das Straßenbild und bietet vom Kirchgässle aus gesehen mit seinem Turmbau einen idyllischen Anblick.“

Das alte Rathaus war die Christoph von Schmid-Schule

In den Mittelschwäbischen Nachrichten ist über diesen Tag nachzulesen: „Es waren erhebende Augenblicke, als der katholische Geistliche im Ornat unter frommen Gebeten das Kruzifix in die Schule trug, während der evangelische Geistliche in anschmiegender Form unter dem Portal weihevoll christliche Worte sprach.“ Bekannt wurde an diesem Tag außerdem, dass das Kultusministerium als „Weihegeschenk“ der neuen Unterrichtsstätte die ehrende Bezeichnung Christoph von Schmid-Schule verliehen habe. Diese Nutzung behielt das Haus aber nur bis zur Inbetriebnahme des neuen Realschulgebäudes an der Röschstraße im März 1966.

Genutzt wurde das danach leer stehende Gebäude in der Folgezeit als Übungsraum der Musikvereinigung und auch die Aktiven des neu gegründeten Box-Sportvereins durften dort trainieren, bevor sich die Ratsherren zum Einbau einiger Verwaltungsräume durchrangen. Wenig später ergab sich nach einer baulichen Prüfung die Erkenntnis, man sollte doch die gesamte Stadtverwaltung dort unterbringen und so folgte im März 1968 der Umbau zum künftigen Rathaus. Lediglich ein gutes halbes Jahr dauerten die Arbeiten und die Thannhauser bekamen nach Einbau neuer Fenster, einer repräsentativen Eingangstür und farblichem Außenanstrich ein neues Rathaus, das am 22. Dezember 1968 im Beisein von Innenminister Dr. Bruno Merk eingeweiht wurde.

Wurde um das Jahr 1990 abgebrochen: Die Thannhauser Mindelhalle, die 1926 gebaut worden war. Bild: MN-Archiv

Zitieren wir noch einmal die Mittelschwäbischen Nachrichten. Da ist zu lesen: „Beim Rundgang durch das neue Rathaus fallen zuerst die in Naturstein angelegten Gänge, die geräumige Eingangshalle und die Treppe ins Auge. Im Erdgeschoß sind die Räumlichkeiten der Stadtkasse, Kämmerei, Einwohner- und Standesamt und das Gewerbewesen untergebracht. Ferner befindet sich hier das Bürgermeisterzimmer sowie die Nebenstelle der AOK und des Arbeitsamtes. Über die breite und bequeme Treppe gelangt man in den ersten Stock. Hier befindet sich die Stadtbücherei, das Büro der Wohnungsbaugesellschaft, der Arbeitsraum für den Wasserwart und ein kleiner Sitzungssaal, der zugleich als Trauzimmer Verwendung finden kann. Das Schmuckstück des Hauses ist jedoch der 70 Quadratmeter große Sitzungssaal mit angrenzendem Zuhörerraum im zweiten Obergeschoß.“ Unter der Bauleitung der Architekten Ulrich Mayer und Josef Schwab kostete der Umbau lediglich 250.000 DM.

Seit dem Umzug der Stadtverwaltung im Oktober 2012 in den nahen Neubau wartet das Gebäude auf seine neue Zukunft. Eines sollte in diesem Zusammenhang bedacht werden. Schon zweimal befand sich der Thannhauser Stadtrat in einer ähnlichen Situation. Dafür ist ein Blick in die ältere Geschichte erforderlich, besitzt die Stadt doch außerdem ein zweites „Altes Rathaus“ direkt im Zentrum an der Hauptkreuzung. Hier stand vermutlich das erste Thannhauser Rathaus mit der erstmals 1293 urkundlich erwähnten Schranne.

Das Mittelschulgebäude wurde zum Rathaus umgebaut

Im Jahre 1616 ist von einem gotischen Gebäude die Rede, das später abgerissen und 1876 von dem Thannhauser Maurermeister Jakob Zepf für 36.452 Mark in seiner alten Form neu errichtet wurde. Es stellt noch heute eines der bedeutsamsten Bauten der Stadt dar. Das Erdgeschoß beanspruchte lange Zeit die Sparkasse, im ersten Stock befanden sich neben anderen Verwaltungsräumen das Bürgermeisterzimmer und einen Stock höher der Sitzungsaal. Der größere Platzbedarf der Verwaltung erforderte neuerliche Stadtratsdiskussionen und so kam es letztlich 1966 zur Entscheidung, das ehemalige Mittelschulgebäude zum Rathaus umzubauen.

Eine ähnliche Situation ergab sich für die damaligen Ratsherren Ende der achtziger Jahre erneut über Abbruch oder Erhalt der 1926 südlich der Mühlschlegel-Mühle gebauten Mindelhalle. Sie war Jahrzehnte lang beliebter Treffpunkt für die Sportler, wurde aber auch für unterschiedlichste Veranstaltungen genutzt, die von Faschingsbällen über Festakte bis zu Bürgerversammlungen reichten. Trotz erheblicher Proteste entschloss sich der Stadtrat zum Verkauf, dem schließlich der Abbruch folgte. Der Grund waren anstehende beträchtliche Sanierungskosten und die Idee für einen Neubau an anderer Stelle. Dieser aber lässt bis heute auf sich warten.