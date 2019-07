12:10 Uhr

Thannhausen: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Zwei Personen wurden bei einem Unfall in Thannhausen leicht verletzt. Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht (Symbolbild).

Bei einem Zusammenstoß ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Zwei Personen leicht verletzt und rund 14000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag. Gegen 16.30 Uhr bog eine 56-jährige Auto-Fahrerin in Thannhausen von der untergeordneten Wiesenthalstraße in die Bahnhofsstraße ein. Laut der Polizei missachtete sie die Vorfahrt eines stadteinwärts fahrenden Fahrzeugs.

Außerdem vermutet die Polizei, dass von diesem gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen wurde, da der Zusammenstoß auf der linken Fahrbahnhälfte des Vorfahrtsberechtigten stattfand. (zg)

