Thannhausen bekommt einen dritten Kindergarten

Das Schullandheim am Schloßberg wurde in den vergangenen Jahren wenig genutzt. Nun hat die Stadt Augsburg dem Verkauf des Gebäudes an die Stadt Thannhausen zugestimmt. Dort wird nun eine Kindertagesstätte mit rund 100 Plätzen entstehen.

Die Stadt Thannhausen kauft von der Stadt Augsburg das Schullandheim am Schloßberg. In weniger als zwei Jahren sollen erste Kita-Gruppen einziehen können.

Von Christian Gall

Jahrelang sind Kita-Plätze in Thannhausen rar gewesen. Die beiden Kindergärten St. Vinzenz und Arche Noah konnten kaum der ständig wachsenden Nachfrage gerecht werden. Nun zeichnet sich eine nachhaltige Lösung ab. Der dritte Kindergarten, für dessen Einrichtung der Stadtrat schon im Juli 2017 gestimmt hatte, wird bald konkrete Formen annehmen. Kommende Woche kauft Thannhausen das Schullandheim nahe des Neubaugebiets Beatussteig, das bisher der Stadt Augsburg gehört.

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist in Thannhausen unverändert hoch. Kein Wunder, denn in der Stadt wohnen immer mehr Menschen. Ende 2011 lag die Einwohnerzahl bei 5925, inzwischen jedoch bei 6273. Der stetige Zuwachs von rund sechs Prozent in nur acht Jahren brachte eine große Nachfrage nach Plätzen in der Kinderbetreuung mit sich. Als Übergangslösung wurden im Kindergarten St. Vinzenz zusätzliche Krippenplätze eingerichtet. Allerdings ist das keine dauerhafte Lösung. Ursprünglich war diese Nutzung bis Ende 2019 vereinbart. Inzwischen wurde diese Übergangslösung um ein weiteres Jahr ausgeweitet – bis dahin sollen erste Gruppen in den Kindergarten einziehen können.





Der neue Kindergarten wertet das Baugebiet auf

Die Lage des dritten Kindergartens bringt viele Vorteile mit sich. Durch die Nähe zum Neubaugebiet Beatussteig werden die dortigen Grundstücke noch attraktiver für Familien – ohnehin wurden laut Bürgermeister Georg Schwarz dort schon 40 Plätze verkauft. „Ich habe bereits mit einigen Leuten gesprochen, die Plätze im neuen Baugebiet haben. Die waren begeistert von der Nachricht, dass sie nun quasi direkt vor ihrer Haustür einen Kindergarten bekommen“, sagt Schwarz. Die Lage am „Schloßberg“ hat noch einen weiteren Vorteil – in diesem Bereich fließt vergleichsweise wenig Verkehr, da dort keine Ortsverbindungsstraße verläuft.

Schon länger hatte Thannhausen einen Blick auf das Schullandheim-Gebäude geworfen. Allerdings gab es zunächst mehrere Fragen zu klären – vor allem, ob der Bau sich für eine Kindertagesstätte eignet. Ein Gutachter musste feststellen, ob die Statik in Ordnung ist und ob möglicherweise gesundheitsschädliche Substanzen verbaut sind. „Wir haben inzwischen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, auch eine Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt“, sagt Bürgermeister Schwarz.

Der Umbau wird mehr als eine Million Euro kosten

Für die Stadt ist der Umbau des Schullandheim-Gebäudes ein Großprojekt, wie Bürgermeister Schwarz sagt: „Wir sprechen hier von einer Summe, die sicher jenseits einer Millionen Euro liegt.“ Das Gebäude muss komplett umgebaut werden, um den Anforderungen für die Kinder gerecht zu werden. Ein Planungsbüro hat die Stadt dafür bereits auserkoren – der Auftrag wird vergeben, sobald der Kauf abgeschlossen ist. Das Projekt soll in zwei Phasen ablaufen. Zunächst ist geplant, eine Kindergartengruppe und eine Krippengruppe unterzubringen, in denen jeweils rund 25 Kinder Platz finden. Der dafür notwendige Umbau soll spätestens im Herbst 2020 abgeschlossen sein. In der zweiten Phase des Projekts sollen dann noch zwei weitere Gruppen geschaffen werden, sodass in dem ehemaligen Schullandheim dann rund 100 Kinder einen Betreuungsplatz finden können.

Die neue Kindertageseinrichtung wird vom Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes für die Stadt Thannhausen betrieben. Die pädagogische Ausrichtung soll sich an die Themen Natur und Umwelt anlehnen – dafür bietet das Schullandheim-Areal gute Voraussetzungen, denn es liegt an einem Grundstück der Stadt und gleichzeitig nahe am Wald.

In Zukunft könnte das Gebäude noch anderweitig genutzt werden – Schwarz äußerte bereits vor einigen Monaten die Überlegung, einen Teil der Räume für Vereine bereitzustellen. Aber diese Überlegungen stehen hinten an, wie der Bürgermeister sagt: „Jetzt haben zuerst die Kindergartenplätze Vorrang.“

