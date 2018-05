11.05.2018

Thannhausen schaltet auf Breitbandturbo

Neues Glasfasernetz offiziell in Betrieb genommen

Rund 2000 Privathaushalte und Gewerbetreibende im Stadtgebiet von Thannhausen können nun leistungsfähige Internetanbindungen nutzen. Bürgermeister Georg Schwarz nahm am Montag im Rathaus gemeinsam mit LEW Telnet Geschäftsführer Johannes Stepperger und Gabi Emmerling, Regionalbeauftragte Schwaben bei M-net, das neue Breitbandnetz offiziell in Betrieb. Das Ausbauprojekt wurde von LEW Telnet und M-net mit Unterstützung des laufenden bayerischen Breitbandförderprogramms und der Stadt Thannhausen finanziert, heißt es in einer Mitteilung der LEW Telnet.

Als Basis für die neue Breitbandinfrastruktur verlegte die LEW Telnet, ein Tochterunternehmen der Lechwerke, rund sechs Kilometer neue Glasfaserkabel. Sie verbinden 16 Kabelverzweiger des bestehenden Telefonnetzes im Stadtgebiet von Thannhausen und im Ortsteil Nettershausen mit dem Hochgeschwindigkeits-Datennetz, das LEW Telnet in Bayerisch Schwaben, Allgäu und Teilen Oberbayerns betreibt. Für das letzte Stück zwischen Kabelverteiler und den einzelnen Haushalten wird das bestehende Kupferkabel eingesetzt. Der Telefon- und Internetanbieter M-net nutzt diese neue Infrastruktur und bringt die Anwohner im Erschließungsgebiet ab sofort mit Bandbreiten von bis zu 50 Mbit/s und mehr ins Internet. Am nordwestlichen Stadtrand und im Ortsteil Burg reicht das neue Glasfasernetz sogar bis in die Gebäude. Hier können die rund 130 ansässigen Haushalte und Unternehmen nun also Glasfaserdirektanschlüsse mit nochmals erheblich höheren Bandbreiten nutzen.

„Nun verfügen endlich nahezu alle unsere Haushalte und Unternehmen der Stadt über schnelles Internet. Das neue Breitbandnetz bietet unseren Bürgern in den Erschließungsgebieten eine hohe Lebensqualität. Und es stärkt die Wirtschaftskraft unserer Stadt“, wird Georg Schwarz in der Pressemitteilung zitiert. (pm)

Themen Folgen