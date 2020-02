vor 21 Min.

Thannhausen stemmt einen Rekordhaushalt

Der im Finanzausschuss vorberatene Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde einstimmig verabschiedet und umfasst ein Gesamtvolumen von 22,84 Millionen Euro

Von Annegret Döring

Einen Rekordhaushalt verabschiedete der Stadtrat der Stadt Thannhausen in seiner jüngsten Sitzung. Mit einem Gesamtvolumen von rund 22,84 Millionen Euro ist das der größte je in Thannhausen verabschiedete Etat. Der Gesamthaushalt des Vorjahres belief sich auf rund 20,78 Millionen Euro.

Im Verwaltungshaushalt stehen rund 14,12 Millionen Euro zu Buche und im Vermögenshaushalt wirtschaftet die Stadt mit rund 8,72 Millionen Euro. Als durchaus historisch darf man den Schuldenstand der Stadt zum Jahresende 2019 bezeichnen. Der betrug nämlich null Euro. Für das laufende Jahr ist allerdings eine Kreditaufnahme von 600000 Euro eingeplant. Vorsichtig angesetzte Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro setzen diese Kreditsumme auf den Plan. Falls die Gewerbesteuereinnahmen höher ausfallen, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, könne es auch möglich sein, dass die Kreditaufnahme gar nicht die genannte Höhe erreichen müsse, erklärte Kämmerer Thomas Bihler im Gespräch mit unserer Zeitung.

Als Zuführung aus dem Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2020 nur rund 392000 Euro angesetzt, eine Summe, die der Bedienung der Verbindlichkeiten der Stadt entspricht. Die kommenden großen Projekte der Stadt werden den Schuldenstand in weiteren Jahren in die Höhe treiben. Das sind vor allem Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung, Wasserversorgung und Hochwasserschutz. Bis zum Jahresende 2023 rechnet man mit einem Schuldenstand von rund 6,9 Millionen Euro für die Mindelstadt und einer dann angespannten Kassenlage, wenn alle Projekte bis zu diesem Zeitpunkt umgesetzt sein sollten. Angesichts dessen appellierte Kämmerer Thomas Bihler an die Stadträte auch zum Sparen.

Einnahmen hat die Stadt im Verwaltungshaushalt aus den Grundsteuern A (21000 Euro) und B (735000 Euro) bei gleichbleibenden Hebesätzen, der Gewerbesteuer (2,5 Millionen Euro), dem Einkommensteueranteil (3,33 Millionen Euro) und den Schlüsselzuweisungen vom Staat (rund 1,26 Millionen Euro). Demgegenüber stehen als große Brocken auf der Ausgabenseite im Verwaltungshaushalt die Kreisumlage (rund 3,14 Millionen Euro), die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Thannhausen (rund 1,02 Millionen Euro), Personalausgaben (rund 1,2 Millionen Euro), der Verwaltungs- und Betriebsaufwand (rund 4,74 Millionen Euro). Hinzu kommen die Gewerbesteuerumlage (266000 Euro), die Schulverbandsumlage (rund 341000 Euro) und die Abwasserzweckverbandsumlage (rund 465000 Euro).

Die größten Investitionen liegen im Jahr 2020 beim Neubau der dritten Kindertageseinrichtung, wofür drei Millionen Euro im Haushalt vorgesehen sind, mit einer halben Million Euro schlägt die Kostenbeteiligung an der Hochwasserfreilegung zu Buche, ebenso hoch ist der Kostenansatz bei der Sanierung des Hochbehälters für die Trinkwasserversorgung, mit 800000 Euro ist der Neubau eines Tiefbrunnens veranschlagt, für Kanalsanierungen sind rund 465000 Euro vorgesehen. Investitionszuschüsse fließen an die Stadlerstiftung (210000 Euro) und für den Umbau der Kindertagesstätte St. Vinzenz sind 120000 Euro im Haushalt eingeplant. Große Tiefbaumaßnahmen stehen mit der Erneuerung der Deckschicht der Straße am Augsburger Berg (320000 Euro) und in der Edelstetter-Riedhofstraße (250000 Euro) an. Restkosten bei der Sanierung des Historischen Rathauses sind mit 200000 Euro auch noch kalkuliert. Für den Erwerb von Grundstücken ist dieselbe Summe im Vermögenshaushalt eingeplant.

Alle Fraktionen und Gruppierungen sowie Bürgermeister Georg Schwarz stimmten der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 und der Finanzplanung bis zum Jahr 2023 zu und dankten Kämmerer Thomas Bihler für die umsichtige Planung.

Bürgermeister Georg Schwarz erläuterte nochmals die hohen Investitionen beim Trinkwasserschutz. Zuschüsse erhalte man hier nur für bis zum Jahresende 2021 bezahlte Rechnungen, darum sei man seitens der Stadt an einer zügigen Umsetzung interessiert.

