Thannhausen will mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen

Plus In Thannhausen wird in den sozialen Wohnungsbau investiert. Und das ist nicht das einzige Wohnprojekt in der Mindelstadt.

Ein Bauprojekt, auf das die Stadt Thannhausen schon sehnsüchtig wartet, wie es Bürgermeister Alois Held ausdrückte, wurde in der jüngsten Sitzung des Thannhauser Bauausschusses behandelt. 21 neue Wohneinheiten werden an der „Unteren Mühle“ in drei Mehrfamilienhäusern entstehen. In dem Baugebiet sind im einen Teil Einfamilienhäuser schon gebaut, auf der anderen Straßenseite, angrenzend zur Mindel, sollen nun diese Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Auf dem Gelände sind bereits Pflöcke in die Wiese geschlagen, die auf das Vorhaben hindeuten. Und das ist nicht das einzige Bauprojekt in Thannhausen.

Im Genehmigungsfreistellungsverfahren wurde den Bauausschussmitgliedern das Projekt, das in einem gültigen Bebauungsplangebiet liegt, vorgestellt. In dem Bereich, in dem einmal die alte Mindelhalle stand, waren immer schon Wohnungsgeschossbauten vorgesehen, so die Information in der Sitzung. Es habe bereits einmal einen anderen Plan für das Gelände gegeben, der nicht realisiert wurde. Die nun vorgesehene Bebauung ist nicht so massiv und auch die Stellplatzfrage wurde oberirdisch und nicht mit einer Tiefgarage, wie einst angedacht, gelöst. Baubeginn könnte bereits im Mai sein.

Ende 2020 hatte Thannhausen 6372 Einwohner - Tendenz stark steigend

Diese 21 Wohnungen werden ein bisschen den Druck aus der Wohnraumsituation nehmen, die auch in Thannhausen herrscht. Auch hier, ebenso wie in den Städten des Umlandes steigen die Einwohnerzahlen. „Jedes Jahr werden es etwa 100 mehr“, so der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung. Ende 2020 lagen sie bei 6372. Noch Ende des Jahres 2001 hatte die Stadt Thannhausen erst knapp 4000 Einwohner. „Fast täglich bekomme ich eine Anfrage nach einem Bauplatz oder einer Wohnung“, sagt Held der Reporterin und betont, dass das keine Übertreibung sei. Der Druck und die Nachfrage nach Wohnraum seien da. Tannhausen sei als Stadt sehr attraktiv. Die Stadt hatte mit dem Baugebiet Beatussteig/Schlossberg nach langen Jahren wieder einmal ein Baugebiet ausgewiesen. Fast auf einen Schlag seien alle Plätze weg gewesen. Neue Baugebiete seien aktuell nicht vorgesehen. Baupotenzial gibt es noch bei der Nachverdichtung in der Innenstadt. Die Stadt habe jüngst alle Eigentümer von leeren Grundstücken in der Stadt angeschrieben, doch der Rücklauf sei sehr dürftig gewesen. Immer mal wieder werde eine Baulücke geschlossen, doch man habe da seitens der Stadt keine Handlungsmöglichkeiten.

Wohnbaulich investiert wird in die Wohnblocks an der Ecke Birkenweg/Rosenstraße in Thannhausen. Sukzessive werden Blocks abgerissen und neu gebaut. Foto: Annegret Döring

Die Stadt und die Baugesellschaft investieren durch den Wohnraumdruck auch massiv in bezahlbaren Wohnraum. Für eine Stadt von der Größe Thannhausens habe man mit rund 240 sozial geförderten Wohnungen überproportional viele. Im Gebiet Birkenweg/Rosenstraße sei die Wohnungsbaugesellschaft am Werk. Ein Wohnblock mit 18 Wohneinheiten habe bereits in den dort noch vorhandenen Garten gebaut werden können und sei bereits bezogen (Birkenweg 1a). Ein Teil der anderen Wohnblöcke werde abgerissen und neu gebaut. Zunächst sei der Birkenweg 6 mit 20 Wohneinheiten dran, dann 2 und 4 mit 16 Wohneinheiten. Das sei aber ein Prozess, der Jahre dauern werde. Es ist geplant, dass Mieter dann immer in die neu gebauten, fertiggestellten Wohnungen umziehen werden und die dann freien Wohnblöcke abgerissen und neu gebaut werden können.

Bedarf nach Wohnraum: 480 Menschen sind 2020 nach Thannhausen gezogen

Apropos Umzüge: In Thannhausen sind im vergangenen Jahr 271 Personen umgezogen. Weggezogen sind 374 und zugezogen in die Stadt sind 480 Menschen.

Ein weiteres privates Bauprojekt in Sachen Wohnbau wurde auch in der jüngsten Bauausschusssitzung besprochen. Der ehemalige Königreichssaal der Zeugen Jehovas in der Robert-Bosch-Straße 21 wurde verkauft. In dem Gebäude sollen nun fünf neue Wohnungen entstehen. Dazu ist ein Umbau nötig, der Befreiungen vom Bebauungsplan „Mittleres Ried Süd“ erfordert. Es sind drei Dachgauben mit Flachdach auf der Südseite des Bestandsgebäudes, die sonst ein Walm- oder Satteldach haben sollten. Neu ist auch eine Außentreppe, die die im Dachgeschoss liegenden Wohnungen erschließen wird. Ändern wird sich auch der Anblick des Eingangsbereichs zum einstigen Königreichssaal. Die massige Türanlage wird in eine normalere Tür umgebaut und die drei Rundbogenfenster links daneben werden in eine größere Fensteranlage umgebaut.

Lesen Sie dazu auch: