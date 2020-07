vor 19 Min.

Thannhauser Bürger bekommen bald anderes Wasser

Für rund 600000 Euro wurde der Hochwasserbehälter am Alpenblick in Thannhausen kürzlich saniert. Die Arbeiten dauerten von Mitte Oktober des Jahres 2019 bis Anfang Juli 2020.

Plus Insgesamt drei Tiefbrunnen werden demnächst in Thannhausen gebohrt. Das neue Wasser soll für die Thannhauser Bürger einen großen Vorteil bringen.

Von Annegret Döring

Ein Großprojekt in Thannhausen ist die Sanierung beziehungsweise Umstellung der Trinkwasserversorgung der Stadt. Saniert ist bereits der Trinkwasserhochbehälter am Alpenblick, der 50 Jahre alt ist. Nun steht die Schaffung dreier Tiefbrunnen an. Das dort gewonnene Wasser soll für die Thannhauser einen großen Vorteil bringen.

Nötig ist der Bau vor allem, da die bisherige Entnahme von Wasser aus dem Talkies des ersten Trinkwasserstockwerks nicht mehr ausreichend vor Eindringen von Oberflächenwasser geschützt werden kann, weil Deckschichten fehlen. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte Planer Tobias Kostenzer von der Firma Sweco den Stadträten die Entwurfsplanung dreier Brunnenhäuschen vor.

Thannhausen bekommt Fördergelder für die neue Wasserversorgung

Das Projekt muss bis Ende 2021 fertiggestellt sein, damit Thannhausen möglichst viele Fördermittel bekommt. Die Kommune ist eine von zehn bis 15 Prozent bayerischer Kommunen, die in eine wasserwirtschaftliche Förderung des Freistaats Bayern hineinfallen. Als „sehr sportlich“ wurde der Zeitplan in der Sitzung bezeichnet, denn die erforderlichen Anträge brauchen wieder Bearbeitungszeit in Behörden und erst nach Genehmigung kann wiederum mit dem Bau begonnen werden. Was nach 2021 abgerechnet wird, fällt nicht mehr in die Förderung hinein.

Kostenzer erläuterte in der Sitzung die Notwendigkeit dreier Tiefbrunnen, die das zweite Trinkwasserstockwerk anzapfen, aus geologischer Sicht. Bei einer Probebohrung in rund 50 Meter Tiefe habe man festgestellt, wie viel Wasser man aus dem dortigen Stockwerk hochpumpen könne. 30 Kubikmeter pro Brunnen und Stunde seien möglich, so der Fachmann.

Thannhausen braucht jährlich rund 400.000 Kubikmeter Wasser

Den städtischen Wasserbedarf habe man mit 400.000 Kubikmeter pro Jahr veranschlagt, das sind rund zehn Prozent mehr als die bisherigen langjährigen Verbrauchswerte, aber man plane ja auf gut 30 Jahre Nutzungsdauer hin und so müsse man auch Entwicklungen wie den Klimawandel und damit steigenden Wasserbedarf im Blick haben. An einem Spitzentag in einer Spitzenstunde müssten rund 190 Kubikmeter Wasser pro Stunde entnehmbar sein, so etwas sei nur mit drei Brunnen zu machen, so Kostenzer. Die Mengendiskrepanz zur Fördermenge durch die Brunnen kann durch die Entnahme aus dem rund 2000 Kubikmeter fassenden Wasserhochbehälter abgepuffert werden.

Das Thannhauser Wasserwerk. Von hier aus wird die Stadt Thannhausen mit Trinkwasser versorgt. Bild: Annegret Döring

Für die drei Brunnen, die alle in der Nähe des an der Bayersrieder Straße bestehenden Wasserwerks gebaut werden sollen, müssen zur Einhausung der Technik Brunnenhäuschen errichtet werden. Unter mehreren vorgestellten Varianten entschieden sich die Stadträte für erdbedeckte Fertigteilhäuschen mit einer Flügelbetonwand an der Eingangsseite.

Wasseraufbereitung in Thannhausen wird aufwendiger

Da das Tiefbrunnenwasser für die Trinkwasserversorgung aufbereitet werden muss, muss es in Leitungen zum Wasserwerk transportiert werden, wo Eisen und Mangan ausgefällt werden und eine Sauerstoffanreicherung erfolgt. Diese Aufbereitung erfolgt in größeren Dimensionen als das bisher der Fall war, sodass am Wasserwerk eine Erhöhung der Aufbereitungsleistung einkalkuliert werden müsse. Außerdem entspreche die Anlage nicht mehr dem Stand der Technik und genügt auch heutigen hygienischen Anforderungen nicht mehr.

Eine gute Nachricht für die Thannhauser ist, dass das dann geförderte Wasser nur halb so hart sein wird als jetzt. Das Thannhauser Wasser ist weithin bekannt für seinen hohen Kalkgehalt.

Letzter Tiefbrunnen in Thannhausen soll 2021 in Betrieb gehen

Die drei Brunnenhäuser werden auf rund 715 000 Euro an Kosten veranschlagt. Bedenken müsse man aber, dass Kosten für den Wegebau (sie liegen auf unerschlossener Flur) hinzukämen. Für das Gesamtprojekt hat Kostenzer rund 1,77 Millionen Euro einkalkuliert. Den dritten und letzten Tiefbrunnen will man im November 2021 dann in Betrieb nehmen.

Sorgen um das Steigen des Wasserpreises machten sich in der Sitzung mehrere Ratsmitglieder. Der sei mit rund einem Euro pro Kubikmeter allerdings auch recht niedrig im Vergleich zu anderen Kommunen, hieß es. Es lasse sich auch im Moment noch nicht sagen, um wie viel Cent der Wasserpreis steigen müsse. Der Wasserpreis müsse so kalkuliert werden, dass kostendeckend gearbeitet werden könne, erläuterte der Kämmerer.

