11:28 Uhr

Thannhauser Feuerwehr rettet eine Frau von einem Baum

Kätzchen muss manchmal auch die Feuerwehr von Bäumen holen. Bei diesem Einsatz der Thannhauser Feuerwehr mit der Drehleiter war jedoch alles ganz anders.

Von Annegret Döring

Eine ungewöhnliche Hilfeleistung gab es am Freitagnachmittag in Burtenbach. Normalerweise hilft die Feuerwehr öfter auch Tieren von hohen Bäumen herunter. Die Thannhauser Feuerwehr wurde zwar auch zu einem Baum gerufen, doch was zu tun war, war diesmal anders. So schildert es die Polizei: Am Freitagnachmittag schnitt eine 43-jährige Frau die Äste an einem Baum in ihrem Garten. Dazu kletterte sie auch auf etwa vier Meter Höhe. Dort rutschte sie mit einem Bein von einem Ast ab und verletzte sich am Knie. Die Verletzung war so schwer, dass sie alleine nicht mehr heruntersteigen konnte. Sie musste mittels der Drehleiter der Feuerwehr Thannhausen geborgen werden. Außerdem waren noch die Feuerwehr Burtenbach, der Rettungsdienst und eine Streife der Polizeiinspektion Burgau im Einsatz.

