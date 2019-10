vor 44 Min.

Thannhauser Musiker erspielen sich den dritten Platz

Beim Verbandsentscheid sind nur Jettingen und Illertissen besser. Alle drei treten nun beim Landesentscheid an

Beim Verbandsentscheid des Allgäu Schwäbischen Musikbunds (ASM) in Neu-Ulm belegten Kapellen aus dem Landkreis hervorragende Plätze. Der Blasmusikverein Jettingen aus dem ASM Bezirk Günzburg erspielte sich mit einer hervorragenden Darbietung den zweiten Platz, die Musikvereinigung Thannhausen nahm unter acht teilnehmenden Kapellen den dritten Platz ein.

Beide Kapellen sicherten sich somit den Einzug in den Landesentscheid am 3. Mai kommenden Jahres in Memmingen. Beim Verbandsentscheid des ASM treten die Sieger der Wertungsspiele in der Oberstufe der jeweiligen Mitgliedsbezirke gegeneinander an und kämpfen um die Qualifikation für den bayernweiten Landesentscheid.

Als besondere Herausforderung bekam jedes Orchester erst sechs Wochen vor dem Wettbewerb das Pflichtstück „With Trumpets and Drums“ des amerikanischen Komponisten Alfred Reed zugeschickt und konnte nur in diesem kurzen Zeitraum an den musikalischen Details arbeiten.

Beim Wettbewerb im Edwin-Scharff-Haus spielten die Musiker aus Thannhausen mit ihrer Dirigentin Marina Beer vor einer fünfköpfigen Fachjury neben dem Pflichtstück ihr Selbstwahlstück „Flow“ von Mario Bürki. Dabei intonierte die Musikvereinigung die Intuition des Stückes gekonnt – es war im Fluss, zeigte stetige Kontinuität und vor allem den Spaß der Musiker.

Die Jettinger Musikerinnen und Musiker rund um Dirigent Christian Weng präsentierten das Selbstwahlstück „The Legend of Maracaibo“ von José Alberto Pina. Dirigent Christian Weng suchte dieses Werk geschickt aus, da es viel Wendigkeit und Balancierung der klanglichen Nuancen erforderte, was die Jettinger Musikanten hervorragend umzusetzen wussten.

Bewertet wurden die Orchester von fünf Juroren, die jeweils maximal zehn Punkte pro Kategorie geben konnten. Etwa für Zusammenspiel, Klangausgleich, Interpretation, technische Umsetzung und einige mehr. So waren insgesamt 500 Punkte zu holen, wovon die Jettinger 455,5 errangen.

Den ersten Platz verbuchte die Stadtkapelle Illertissen unter dem ehemaligen Thannhauser Dirigent Stefan Tarkövi für sich. Alle drei Kapellen treten nun in Memmingen am 3. Mai erneut beim Landesentscheid an. (zg)