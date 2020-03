Thannhauser Politikgeschichte: Auch „Dreckschleuder“ und „Sommertheater“

Plus Welche kommunalpolitischen Turbulenzen Thannhausen immer wieder erlebt hat und warum sich die Kontrahenten wiederholt auch vor Gericht trafen.

Drei Bürgermeisterkandidaten gibt es aktuell in Thannhausen. Doch der Wahlkampf verläuft bemerkenswert fair. Da hat die Mindelstadt schon ganz andere politische Zeiten erlebt. In unserer Geschichte gibt es Einblicke von " Dreckschleuder “ bis " Sommertheater " .

Er war einer der Initiatoren der Partnerschaft von Thannhausen mit dem französischen Mortain: Josef Mayer (rechts sitzend). Auf dem Bild vom März 1997 (links sitzend) der Bürgermeister der englischen Stadt Blandford (ebenfalls Partnerstadt von Mortain). In der Mitte Dr. Gilles Buisson, wie Mayer gegenseitiger Altbürgermeister und Ehrenbürger der beiden Städte. Stehend die damals amtierenden Stadtoberhäupter Johannes Schropp und Dr. Noel Blin. Bild: Archiv Schropp

Ruhig und ohne öffentliche Aufregung wählten am 15. März 1966 die Thannhauser ihren ersten hauptamtlichen Bürgermeister. Die Voraussetzung dafür hatte der Stadtrat bereits im Oktober 1965 mit einem entsprechenden Beschluss gefasst. Das bisherige Stadtoberhaupt Wilhelm Donderer , der 14 Jahre Rathauschef war und sich große Verdienste um Thannhausen erworben hatte, kandidierte aus Altersgründen nicht mehr. Neue Bewerber um dieses Amt waren der aus Burgau stammende Stadtamtmann Josef Mayer und der einheimische Malermeister Ludwig Sontheimer.

In Beisein des damaligen Thannhauser Bürgermeisters Werner Sommer, Landrat Dr. Georg Simnacher (linke Seite von vorne) und Weihbischof Rudolf Schmid, Stadtpfarrer Josef Magel und Dekan Ludwig Gschwind (rechte Seite von vorne) fand im Jahre 1989 die Einweihung des neuen Kindergartens statt. In Thannhausen kam es immer wieder zu mitunter turbulenten Wahlen. Dabei spielen auch die Geschehnisse in Zusammenhang mit Werner Sommer eine wichtige Rolle. Bild: Archiv Schropp

Obwohl den Wählern damit die „Qual der Wahl“ geboten wurde, kam es zu keinerlei Vorkommnissen oder kontroversen Diskussionen. Zumindest ist davon in den Mittelschwäbischen Nachrichten nichts zu lesen. Ganz in Gegensatz also zu Krumbach , das den härtesten Wahlkampf seiner bisherigen Geschichte erlebte (wir berichteten). Erstmals erfuhren die Thannhauser, wer sich um den Bürgermeisterposten bewarb, aus der Zeitung am 19. Januar, als sich in einer Versammlung von CSU , SPD und Liste der Vertriebenen der Burgauer Stadtbedienstete Josef Mayer vorstellte. Zehn Tage später machte die Wählergruppe „Thannhauser Einheitsliste“ publik, für sie werde der Malermeister und Musikbund-Bezirksleiter Ludwig Sontheimer kandidieren.

Vorstellung im Telegrammstil

Als Sprecher der verschiedenen Parteien vertraten Adolf Sailer , Anton Kähling, Rudolf Herdegen sowie Arno Abwandner die Notwendigkeit, einen Fachmann als hauptamtlichen Bürgermeister an die Spitze der Stadt zu berufen. Josef Mayer war es dann, der sich im Telegrammstil vorstellte: Geboren in Konzenberg , Eltern Landwirtseheleute, römisch-katholisch, Volksschule, Verwaltungslehre in der Stadt Burgau , ab 1944 Fronteinsatz und Gefangenschaft, nach Entlassung Dienstaufnahme wieder in Burgau , 1946 Ernennung zum Kassenleiter und Übernahme ins Beamtenverhältnis, 1957 erfolgreicher Besuch der Verwaltungsfachschule, seit 1960 Amtmann, 41 Jahre alt, zwei Kinder und „Vermögensverhältnisse geordnet“. Weiter sagte Mayer: Ein Beamter, der alle Sachgebiete und Referate durchlaufen hat, sollte sich nicht scheuen, auch ein heißes Eisen anzufassen, wenn es dem Wohle der Stadt dienlich ist.“ Im Falle seiner Wahl werde er seine ganze Kraft für Thannhausen einsetzen. Sein Schlusswort: „Ich appelliere an alle Bürger, aus ihrer Stadt das zu machen, dass sie jederzeit stolz auf sie sein können.“





Nach eigener Ansicht bestand die Wählergruppe Thannhauser Einheitsliste aus „Persönlichkeiten, die allen Schichten der Bevölkerung angehören“, wie es in einer ersten Pressemitteilung zu lesen ist. Auf der Liste der Stadtratskandidaten standen an der Spitze Getränkefabrikant Hermann Gruber , Bankgeschäftsführer Ludwig Mayer , Malermeister Ludwig Sontheimer und Landwirt Johann Seitz. Der Bürgermeisterkandidat Sontheimer war seit 1960 Mitglied des Stadtrats und hat als Kreisrat in vielen Jahren die Interessen des Mindel- und Zusamtals vertreten. Sein Lebenslauf: 1913 in Thannhausen geboren, Volksschule, Lehre, Geselle und Meister im Malerhandwerk, von Beginn bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Kampfflieger der Luftwaffe an allen Fronten und mit hohen Tapferkeitsauszeichnungen dekoriert. 1945 Übernahme des väterlichen Malergeschäfts und als Lehrlingswart sowie Obermeister der Innung Günzburg-Krumbach viele Jahre aktiv. Zudem war er Vorsitzender und Beisitzer in über 15 Meisterprüfungskommissionen der schwäbischen Handwerkskammer und unterrichtete an der Werkkunstschule Augsburg. Sein Wissen und Können war auch viele Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank Thannhausen gefragt. Sein Hobby galt der Musik: Er war 1. Vorsitzender bei der Neugründung der Musikvereinigung, Initiator des Thannhauser Volksfestes und organisierte als Bezirksleiter sämtliche Bezirksmusikfeste im Landkreis Krumbach.

Insgesamt 64 Bewerber

Neben dem Stadtoberhaupt hatten die Mindelstädter 16 Stadträte aus 64 Bewerbern zu wählen. Eigene Vorschläge reichten die CSU , SPD und die Wählergruppen Vertriebene und Einheitsliste ein. Bis zur Wahl fünf Wochen später gab es lediglich eine CSU-Wahlversammlung, in der sich Josef Mayer vorstellte und kurz auf die für ihn wichtigsten Probleme der Stadt einging. Es waren dies der Kanalisations- und Straßenausbau („Es kann dem Bürger nicht zugemutet werden, bei Sonnenschein Staub zu schlucken und bei Regen im Schmutz zu gehen“), die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die Bereitstellung von Grund für neues Gewerbe und der Bau eines Kultur- und Sportzentrums. An weiteren Maßnahmen waren ihm der Volksschulausbau, Errichtung einer Stadtbücherei, Schaffung neuer Spiel- und Parkplätze, Hebung des Fremdenverkehrs und die Verbesserung der Unterbringungsmöglichkeiten für alte Menschen wichtig. Sein Wunsch: „ Thannhausen soll dank seiner zentralen Lage zum Mittelpunkt der näheren Umgebung werden und ein Gegengewicht zur Kreisstadt Krumbach bilden.“

Ende der 70er Jahre sah sich der SPD-Ortsverein Thannhausen veranlasst, ein Extrablatt herauszugeben, in dem die Kontroversen zwischen Bürgermeister Josef Mayer und den drei SPD-Stadträten deutlich wurden. Bild: Hans Bosch

Bei der Wahl gab es dann einen durchaus respektablen Vertrauensbeweis für den Burgauer Amtmann Josef Mayer : Von 2343 Wählern entschieden sich 1913 für ihn. Sein erstes Fazit: „Es wird mein Bestreben sein, durch eine absolut korrekte und auf das Wohl aller Bürger bedachte Amtsführung das in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen.“ In den ersten Jahren lief es im Stadtrat noch gut, doch dann kam es vor der Kommunalwahl im März 1978 zwischen Mayer und den drei SPD-Stadträten immer öfter zu Kontroversen. Geschlossen blieb die Fraktion aus Protest vereinzelt Sitzungen fern oder verließ den Saal vorzeitig. Die vergiftete Atmosphäre zeigte sich besonders beim Wahlkampf , in dessen Verlauf der Bürgermeister die örtliche SPD als „ Dreckschleuder “ bezeichnete, ein Wort, das die Partei „im Sinne einer guten künftigen Zusammenarbeit“ binnen vier Wochen zurückgenommen wissen wollte, was Mayer lediglich zu der Erklärung veranlasste: „Ich stehe zu meiner Äußerung.“

Kontroverse wird immer heftiger

Die Kontroverse zwischen Peter Göbel und Hans Höfle (beide SPD ) sowie Bürgermeister Mayer vergiftete sich bis zum Herbst immer mehr, wobei Ausdrücke wie „Schmutz“, „Dreck“, „Unverschämtheit“ und „Lüge“ schon fast zur Regel wurden. Der Göbel-Vorwurf: „Dass der Bürgermeister lügt, pfeifen doch schon die Spatzen von den Dächern“ führte schließlich zu einer Anzeige vor dem Günzburger Amtsgericht. Die Verhandlung wegen übler Nachrede und Beleidigung wurde im Februar 1979 eingestellt unter der Bedingung, dass Göbel innerhalb eines Monats 1300 Mark Strafe und zusätzlich die Kosten des Nebenklägers (Bürgermeister Mayer) bezahlt.

Beendet war die Auseinandersetzung zwischen Mayer und Göbel damit keineswegs. Bereits vier Wochen später erteilte der Bürgermeister seinem Kontrahenten den dritten Ordnungsruf, schloss diesen aus der öffentlichen Stadtratssitzung aus – und zwar wegen seiner Kritik am Protokollführer, der deshalb einen Tag später sein Amt niederlegen wollte. Dazu kam es jedoch nicht, da Stadtrat Ludwig Mayer den „Schluss der Sitzung“ beantragte, was gegen die Stimme des Bürgermeisters angenommen wurde. Die Schlagzeilen über die Auseinandersetzungen zwischen SPD und dem Bürgermeister, endeten erst am Ende der Legislaturperiode im März 1984: Josef Mayer stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl, ging in den Ruhestand und saß noch die nächsten sechs Jahre für die CSU im Stadtrat. Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989 ging er als „Entwicklungshelfer für den Aufbau der Verwaltung“ in die ehemalige DDR , bevor er wieder zurückkehrte, 2003 starb und in Thannhausen begraben liegt.

Regional und überregional im Gerede blieb die Mindelstadt auch im nächsten Jahrzehnt, der Amtszeit des Mayer-Nachfolgers Werner Sommer. Als Kämmerer in Horgau war er 1984 Alleinkandidat und wurde mit großer Mehrheit zum Stadtoberhaupt gewählt. 1990 erneut gewählt (ohne Mitbewerber) kam es ein Jahr später zu schweren Auseinandersetzungen mit dem Stadtrat.

Der Höhepunkt: Das Gremium verließ geschlossen den Sitzungssaal, es entzog Sommer öffentlich das Vertrauen und strich ihm die Aufwandsentschädigung. Der Grund: Er tue keinen Dienst. Johannes Schropp , seit 1972 Stadtrat und seit September 1991 2. Bürgermeister, erinnert sich noch gut: „Das eigentliche Sommertheater begann 1991, als der Bürgermeister erklärte, er sei nach einem Unfall und anschließender Herzmuskelerkrankung nach einer Virus-Grippe nur noch in stark eingeschränktem Umfang dienstfähig.“ Sommer trat nicht zurück, die Geschichte endete schließlich nach zweieinhalb Jahren mit einem Vergleich vor dem Augsburger Verwaltungsgericht.

Schropp wird 1994 Rathauschef

Die Arbeit des Bürgermeisters im Rathaus erledigte während dieser Zeit sein Stellvertreter Johannes Schropp , der dann 1994 zum Rathauschef gewählt wurde und dies bis 2008 blieb. Danach „beerbte“ ihn der jetzt in den Ruhestand tretende Georg Schwarz.

