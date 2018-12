vor 56 Min.

Thannhauser Schlössle soll wieder ein Schmuckstück werden

Das ehemalige Thannhauser Forsthaus ist wesentlich älter als bisher angenommen – und hat wohl eine adelige Vergangenheit

Von Markus Landherr

Für das sogenannte Forsthaus am Kirchfriedhof in Thannhausen beginnt ein neuer „Lebensabschnitt“. Seit dem Auszug des städtischen Bauamts, das dort über viele Jahre untergebracht war, stand es leer. Jetzt hat Andreas Riedler aus Langenneufnach das historische Gebäude gekauft. Vier bis fünf Wohnungen sollen dort entstehen. Und geht es nach dem Bauherrn, soll wieder ein innerstädtisches Schmuckstück daraus werden. „Das alte Forsthaus steht unter Denkmalschutz. Durch frühere Renovierungen hat es an Wertigkeit verloren. Mit hochwertigen Materialien möchte ich den Charakter des Hauses wiederherstellen“, sagt Riedler.

Seine Pläne werden der Geschichte des Gebäudes mehr als gerecht. Die von ihm in Auftrag gegebene Bauforschung hat nämlich spannende und unerwartete Erkenntnisse hervorgebracht. Durchgeführt hat diese Analyse der Thannhauser Bauforscher Dr. Bernhard Niethammer.

Die wichtigsten Schlüsse zieht dieser aus einer umfassenden Dendrochronologie, einer Datierung der Holzbalken im Dachgeschoss. Dabei wurden rund ein Dutzend Balken angebohrt und ein Bohrkern entnommen. Anhand der dort gefundenen Jahresringe können das Alter der Bäume und das Fälldatum berechnet werden. Und das Ergebnis hat alle Beteiligen überrascht: „Das Gebäude ist viel älter als bisher gedacht“, so Niethammer. „Die Dachkonstruktion stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Bäume für die Dachbalken wurden um das Jahr 1690 gefällt.“ Damit ist das bisher angenommene Baujahr 1800 widerlegt. Für Andreas Riedler ein Glücksfall: „Ein so alter Dachstuhl und die dabei angewandte Handwerkstechnik sind ein echter Schatz.“

Womöglich gab es drei Schlösser in Thannhausen

Bernhard Niethammer ist auf weitere interessante Hinweise gestoßen: „Das Gebäude ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Nebengebäude des ehemaligen Thannhauser Schlosses.“ Um dieses ranken sich viele Legenden. Nach bisheriger Lesart in Heimatbüchern und Chroniken gibt es dafür drei mögliche Standorte. Manche Quellen sprechen gar von drei Schlössern in Thannhausen.

Niethammer dagegen ist sich sicher: „Es gab nur ein Schloss – und zwar auf dem Areal des heutigen Kirchfriedhofs südlich der Stadtpfarrkirche.“ Besitzer war die jeweilige Ortsherrschaft. Zuletzt waren dies die Grafen von Stadion. Belege, die für eines statt drei Schlössern sprechen, sind Baurechnungen, die er im Archiv der Grafen von Stadion in Oberstadion gefunden hat. Auch im Staatsarchiv Augsburg wurde er fündig. Dort ist in einem Besitzverzeichnis der Augsburger Bischöfe aus dem 15. Jahrhundert von einem „gemauerten Haus“ bei der Thannhauser Kirche als deren Sommersitz die Rede. Über die Jahrhunderte lässt sich die Spur dieses Bauwerks, meist als Schloss bezeichnet, weiterverfolgen. Das ehemalige Forsthaus, das Andreas Riedler gerade renoviert, hat der Schlossanlage wohl als Brauhaus und Scheune gedient. Auch das belegen entsprechende Aufzeichnungen.

1938 kaufte die Stadt das Schlössle

Als der Augsburger Bischof Ende des 17. Jahrhunderts „Strafmaßnahmen gegen den Ortsherren“ durchsetzt, werden vermutlich die meisten Gebäude des Schlosses zerstört. Als einziges Gebäude blieb das ehemalige Forsthaus erhalten, das ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem Förster der gräflich-stadionschen Wälder als Wohnung diente und daher auch seinen Namen hat. In Kaufverträgen der damaligen Zeit wird es selbst oft als „Schlössle“ bezeichnet. Im Jahr 1877 fand die wohl umfassendste Umbaumaßnahme statt. Laut Niethammer wurde dabei das Fachwerk, das bisher das Erd- und Obergeschoss umfasste, schrittweise durch massives Mauerwerk ausgetauscht. Im Jahr 1938 kaufte die Stadt Thannhausen das Gebäude.

Für Niethammer sind die Ergebnisse der Untersuchung sensationell. „Das hat durchaus Bedeutung für die Heimatgeschichte. Es freut mich sehr, dass das historische Gebäude in eine neue und sichere Zukunft geführt wird.“ Als gebürtiger Thannhauser hat er zu seinem beruflichen auch privates Interesse daran. Auch Andreas Riedler freut sich, ein Gebäude mit Geschichte erworben zu haben. Im Sommer kommenden Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Und was gibt es Schöneres, als wenn man als Mieter behaupten kann, im Thannhauser „Schlössle“ zu wohnen.

