14.12.2019

Thannhauser Turnhalle: Vor dem 1. Mai soll alles fertig sein

Die Generalsanierung der Turnhalle war Thema im Schulverband Thannhausen. Welche Weichen in der Sitzung gestellt wurden.

Von Emil Neuhäusler

Der Schulverband Thannhausen verabschiedete am Mittwochabend seinen Haushaltsplan für das Jahr 2020. Wie bereits im letzten Jahr wird der Vermögenshaushalt von der Generalsanierung der Turnhalle geprägt. Lag der Ansatz dafür im Jahr 2019 bei 4,5 Millionen Euro, werden für das Jahr 2020 noch 3,1 Million Euro vorgehalten. Nach einer kurzen Erholung 2021 könnte der Vermögenshaushalt im Jahr 2022, wenn die Generalsanierung der Mittelschule in Angriff genommen wird, auf 5 Millionen Euro ansteigen. Dann wird der Schulverband vermutlich Kredite in Höhe von drei bis vier Millionen Euro aufnehmen müssen. Für das kommende Jahr ist keine Neuverschuldung vorgesehen.

Bevor Bauamtsleiter Stephan Martens-Weh die Verbandsversammlung über den neuen Kostenanschlag der Generalsanierung der Dreifachsporthalle auf den aktuellen Stand brachte, vermittelte Schulverbandsvorsitzender Georg Schwarz anhand von Bildern einen Gesamteindruck von der „Großbaustelle Turnhalle“. Während Schwarz das Ende der Baumaßnahme für Mitte März erwartet, geht Martens-Weh davon aus, dass es „sicher vor dem 1. Mai“ sein wird. Der letzte Kostenanschlag vom Juli dieses Jahres, erläuterte der Stadtbaumeister weiter, wies eine Höhe von 6,18 Millionen Euro aus, der aktuell fortgeschriebene Kostenanschlag liegt bei 6,17 Millionen Euro. Man könne feststellen, dass die Kosten auf ziemlich hohem Niveau stagnieren. Da für die Einbringung des Sportbodens mit Bodenunterkonstruktion eine Temperatur von mindestens +16 Grad notwendig ist, wird man eine Baustellenheizung einbringen müssen und danach wird der gesamte Hallenboden, damit dieser bei der Ausführung anderer Gewerke nicht beschädigt wird, vorsorglich abzudecken sein. Am Schluss wird man, vermutet Martens-Weh, auf einem ähnlichen Kostenniveau wie im Juli sein. Verbandsvorsitzender Schwarz ergänzte noch, dass ab 23. Dezember bis zum 11. Januar das Hallenbad gesperrt wird, damit im Foyer der Boden verlegt werden kann.

Den neuen Haushaltsplan erläuterte Kämmerin Martina Fahrner, die zusammen mit der Verwaltung von Schwarz großes Lob für übersichtliche Darstellung des Zahlenmaterials und die frühzeitige Verabschiedung des Etats entgegennehmen durfte. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich in den Einnahmen und Ausgaben auf je 1145200 Euro. Der nicht durch Gebühren, Umlagen und Förderung gedeckte Bedarf des Verwaltungshaushalts beläuft sich auf 688900 Euro, bei insgesamt 269 Schülern der Mittelschule 2560,97 Euro pro Kind. Er wird auf die Mitgliedsgemeinden wie folgt umgelegt: Stadt Thannhausen für 133 Schüler 340608 Euro, Markt Münsterhausen für 31 Schüler 79389 Euro, Gemeinde Ursberg für 32 Schüler 81951 Euro, Markt Ziemetshausen für 51 Schüler 130609 Euro, Gemeinde Balzhausen für zehn Schüler 25609 Euro und Gemeinde Aichen für zwölf Schüler 30731 Euro. Hohe Kosten im Verwaltungshaushalt verursachen der Unterhalt und die Bewirtschaftung des Schulgebäudes mit rund 130000 Euro sowie der Verwaltungskostenbeitrag an die VG Thannhausen in Höhe von rund 58000 Euro. Bei der Essensverpflegung in der Mensa verbleibt ein Defizit von rund 30000 Euro, 60000 Euro beim Unterhalt der Schwimmhalle.

Bedeutende Ausgaben

Bedeutende Ausgaben im Vermögenshaushalt, der auf 3541100 Euro ausgelegt ist, sind 50000 Euro für die Generalsanierung der Schule, 15000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage, 155000 für die Sanierung der Schwimmhalle und 3 100000 Euro für die Generalsanierung der Turnhalle. Gedeckt werden die Kosten durch die bereits genannten Umlagen der Schulverbandsgemeinden, 856000 Euro Zuweisungen, 1378100 Euro Kostenbeteiligung des Landkreises und 507900 Euro Kostenbeteiligung der Stadt Thannhausen. Rund 73000 Euro fallen für die Tilgung von bestehenden Krediten an. 111300 Euro kommen als Zuführung vom Verwaltungshaushalt hinzu.

Das Ergebnis der Rechnungsprüfung

Über das Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung des Jahres 2018 berichtete der Rechnungsprüfungsausschussvorsitzende Anton Birle. Er empfahl, die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2018 in Höhe von 34122 Euro und im Vermögenshaushalt in Höhe von 32832 Euro nachträglich zu genehmigen, was einstimmig geschah. Anschließend wurde unter Vorsitz des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Robert Hartinger für die Jahresrechnung 2018 Entlastung erteilt. Der Vorsitzende wurde abschließend noch beauftragt, im Einvernehmen mit seinem Stellvertreter dem Zweckverband „Digitale Schulen Landkreis Günzburg“ beizutreten, sobald dieser gegründet ist.

Bekannt gegeben wurde die Vergabe der Ertüchtigung der Elektroinstallation im Schulgebäude, um die Sicherheit und den Brandschutz weiterhin gewährleisten zu können, an die Firma Elektro Mörz GmbH in Günzburg.

