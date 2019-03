Thannhauser Wissen für die Automobilindustrie

Plus Das Thannhauser Unternehmen Scotcon mit seinen rund 50 Mitarbeitern ist ein wichtiger Partner, wenn es um den Produktionsablauf bei BMW oder Daimler geht. Und jetzt hat die Firma ein weiteres Standbein.

Scotcon ist ein mittelständisches Thannhauser Unternehmen, das rund 50 Mitarbeiter beschäftigt und sich beachtlich entwickelt. Dennoch kennen nur wenige die Firma, die ihren Sitz in der Schreieggstraße hat. Das ist nicht verwunderlich, denn Scotcon hat seine Kunden in Ballungsräumen wie München und Stuttgart, vor allem in den Automobilzentren. Dort arbeiten auch die Mitarbeiter der technischen Unternehmensberatung Scotcon, die Thomas Michel 2005 gegründet hat. Als Firmensitz wählte der gebürtige Mindelzeller Thannhausen, wo er mit seiner Frau seit mehr als 20 Jahren lebt.

Damals entschied sich Michel, der nach einer Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker, einer sehr lehrreichen Zeit bei einem Straßenbauunternehmen und dem Fachstudium zum staatlich geprüften Techniker bei einer technischen Unternehmensberatung in Ulm tätig war, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Seine Voraussetzungen waren bestens. Mit der handwerklichen Ausbildung hatte er nicht nur gelernt, wie ein Fahrzeug funktioniert, sondern auch, wie es zusammengebaut ist. Als Baumaschinenmechaniker lernte er, was für ihn das Wichtigste wurde: das Improvisieren. Die Technikerqualifikation lieferte den theoretischen Überbau. „Dass ich von der Pike auf gelernt habe, kommt mir heute sehr zugute. Immer mal wieder stehe ich mit Ingenieuren vor einem Problem, dessen Lösung mir dank meiner praktischen Erfahrung offensichtlich ist, für manchen Theoretiker aber ein Aha-Erlebnis ist.“

Thannhauser Lösungen für Fertigungsstraßen

Thomas Michel arbeitet für die Großen in der Automobilbranche, unter anderen für Daimler und BMW. Er ist nicht selten dabei, wenn neue Fertigungsstraßen gebaut oder bestehende auf neue Modelle umgebaut werden müssen. So hat er als Projektmanager Projekte begleitet, bei denen „Neutypisierungen“ in rund 120000 Quadratmeter großen Fertigungshallen umgesetzt wurden. „Die Montage eines Autos besteht aus Tausenden von einzelnen Arbeitsschritten. Für jeden muss die Montagezeit sekundengenau geplant werden, die einzelnen Arbeitsschritte der Monteure definiert und die notwendigen Materialien und Werkzeuge zugeordnet werden.“ Thomas Michel erklärt, dass es durchaus unterschiedliche Lösungen für einzelne Abschnitte gibt, die Entscheidung trifft der Prozessplaner zusammen mit dem Produktplaner. „Es wird so gut wie kein Fahrzeug mehr auf Halde gebaut. Die Individualisierung hat fast alle Ausstattungsteile eines Autos erfasst, das exakt nach Kundenwunsch gebaut wird. Von der Farbe über die Motorvariante bis zu den zahlreichen Extras müssen alle Möglichkeiten in die Fertigungsstraße eingeplant werden.“

Dennoch müssen die Fahrzeuge am laufenden Band montiert werden. Jedes Detail, jedes Ausstattungsmerkmal muss zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein, um die zeitlich eng getakteten Montageschritte einhalten zu können. Besonders vielfältig, erklärt Michel, seien die Varianten zum Beispiel bei den Autositzen. Das sind große Teile, die parallel zum Fahrzeug meist „just in time“ angeliefert werden. Der Planer muss dafür sorgen, dass dem Monteur das richtige Material und das passende Werkzeug zur Verfügung stehen. Doch das ist nur eine der vielfältigen Dienstleistungen von Scotcon. „Wir erarbeiten auch Standardisierungen, die dann in allen Produktionsstätten eines Herstellers weltweit eingeführt werden können. Es ist wichtig, dass in der globalisierten Arbeitswelt eines Herstellers eine einheitliche Vorgehensweise herrscht.“

Neben dem ganzheitlichen Projektmanagement und dem Industrial Engeneering, also der konkreten Planumsetzung mit Zeitanalyse, der Ausarbeitung dieser Vorgaben in den Ablaufdetails und die Erarbeitung der Rahmenbedingungen, bietet Scotcon Begleitung von der Entwicklungsphase bis zum Anlauf eines neuen Produktes. Eine effektive Vorgehensweise, die komplexe Abläufe analysiert und in klar definierte Einzelziele zerlegt, trage dazu bei, den Kostenfaktor Zeit so klein wie möglich zu halten, erläutert Michel.

Wie das neue Standbein der Thannhauser Firma aussieht

Mit der Planung von industriell arbeitenden Recycling-Fabriken für Automobile hat Thomas Michel für sein Unternehmen ein neues Standbein geschaffen. Mit dem bislang nicht üblichen, effizienten Rückbau von Altfahrzeugen und der optimalen Rückgewinnung wertvoller Ressourcen über Demontagestraßen hat die Thannhauser technische Unternehmensberatung absolutes Neuland betreten. Thomas Michel setzt auf neue Ideen, zeitgemäße Strukturen und zielgerichtete Planungen, mit denen er sein Unternehmen fit für die Zukunft halten möchte. Für die interne Planung bedeutet dies: Wachstum. Michel: „Wir brauchen neue Mitarbeiter, aber wie für unsere Kunden gilt auch für Scotcon: Qualität vor Quantität.“

