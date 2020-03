vor 17 Min.

Thannhauser Zahnärzte: Do-it-yourself für den Mundschutz

Wie das Zahnarzt-Team von „Mindeldental“ sich und die Patienten gegen eine Infektion schützt. Praxiseröffnung unter besonderen Umständen

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

„Not macht erfinderisch.“ Dr. Julia Ebner-Hartmann lächelt, als sie das Sprichwort zitiert und damit die Zuversicht des jungen Teams von „Mindeldental“ auf den Punkt bringt. Vieles müssen die drei Zahnärzte in diesen Tagen improvisieren, da sie ihre neuen Praxisräume beziehen. Die Räume liegen im ersten und zweiten Stock des Wohn- und Geschäftshauses, das an der Stelle des alten „Kreuzwirt“ mitten in Thannhausen entstand. Die Praxis öffnet am 1. April.

Der frische Schwung des Neubeginns hilft dem Team, die aktuelle Problemsituation zu bewältigen. Denn Zahnärzte haben es in Zeiten der Corona-Krise besonders schwer.

Die Patienten sind verunsichert, ob sie sich behandeln lassen sollen und den Praxen mangelt es an Material, das Team wirksam gegen Infektionen zu schützen. Mundschutz, Schutzschilde und Desinfektionsmittel sind derzeit schwer zu bekommen, der Markt dafür ist leergefegt.

Deshalb ergriff das Team von „Mindeldental“ selbst die Initiative. Es besorgte sich „Köpertex“ in größeren Mengen, einen Stoff, der atmungsaktiv, kochfest und sterilisierbar ist. Einige der Verwandten und Bekannten des Teams nähen fleißig und stellen aus Körpertex einen Mundschutz her von einer Qualität, wie man sie im Handel nicht bekommt. Damit ist „Mindeldental“ für den Fall vorbereitet, wenn der knappe Vorrat an handelsüblichen Schutzmaterial aufgebraucht sein wird.

Transparente Schutzschilde werden selbst hergestellt

Desinfektionsmittel lässt sich das Team mischen und die transparenten Schutzschilde werden auch in Eigenarbeit verfertigt, und zwar aus Folien für Tageslichtprojektoren. Das Vorbild hierfür lieferte die Internetanleitung einer Zahnarztpraxis in Oldenburg.

An Materialien, das Team zu schützen, mangele es nicht, ist sich Dr. Martin Hartmann sicher, der im Team als Oralchirurg tätig ist. Einem Infektionsrisiko sei man als Zahnmediziner ohnehin immer ausgesetzt, erklärt er, schließlich müssten auch HIV-Infizierte und an Hepatitis Erkrankte zahnärztlich behandelt werden. Notfällen auszuweichen lehnt er ab. Wenn ein Abszess drohe oder ein kariöses Loch im Zahn nah am Nerv liege, müsse man handeln, da sei er als Arzt in der Pflicht.

Kritisch ist der Sprühnebel

Besonders kritisch hinsichtlich einer möglichen Infektion ist der Sprühnebel, der beim Nassbohren, bei der Entfernung von Zahnstein und bei der professionellen Zahnreinigung entsteht. Hier setzt das Team von „Mindeldental“ auf die Vermeidungsstrategie. Es komme im Wesentlichen darauf an, wie man die Praxis organisiere und mit den Patienten kommuniziere, erklärt Dr. Rosmarie Thalhofer. Das beginne bei der telefonischen Anmeldung des Patienten. In jedem der Fälle verständige man sich mit dem Patienten, ob ein aktueller Termin in der Praxis nötig sei, ob und für wie lange eine zahnärztliche Behandlung verschoben werden könne.

Patienten desinfizieren sich am Eingang

Wenn der Patient komme, könne er sich am Eingang desinfizieren. Er brauche nicht mit anderen Patienten das Wartezimmer teilen, denn die Termine würden so aufeinander abgestimmt, dass jeder Patient sofort behandelt werde. Vor der Behandlung reinigt der Patient Mund und Rachen antiseptisch. Die Abstandsregeln würden, wo immer es möglich sei, eingehalten, die Räume würden nach jeder Behandlung gelüftet und desinfiziert.

Die klare Botschaft der drei jungen Zahnärzte lautet, dass auch in Zeiten von Corona die zahnärztliche Versorgung aufrechterhalten werden kann, aber eben unter besonderen Bedingungen. Es gelte, und zwar in jedem Fall gesondert, das Verhältnis der Gefahr und des Nutzens beziehungsweise der Notwendigkeit der Behandlung abzuwägen und es müssten gleichzeitig alle Möglichkeiten, den Patienten und das Team vor einer Infektion zu schützen, ausgeschöpft werden.

