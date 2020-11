14.11.2020

Thannhauser feiern Ehejubiläumsmesse

Stadtpfarrer Florian Bach bedankt sich bei den Ehepaaren für die jahrzehntelange Treue. Neben Dank und Einzelsegen gab es für jedes Paar auch ein kleines Geschenk

Thannhausen Kürzlich fand in Thannhausen die traditionelle Ehejubiläumsmesse statt. Zwölf Jubelpaare fanden sich trotz der Corona-Krise in der Stadtpfarrkirche ein, um ihr Jubiläum zu feiern und ihr Eheversprechen zu erneuern.

Stadtpfarrer Florian Bach bedankte sich bei den Ehepaaren, die alle ein rundes Ehejubiläum von mindestens 25 Ehejahren in diesem Jahr feiern, für ihr Kommen, für ihre jahrzehntelange Treue und die positive Vorbildfunktion, die von diesen Ehepaaren ausgehe. Er segnete die Jubelpaare einzeln im Anschluss an die feierliche Heilige Messe und betete mit den Paaren um viele weitere glückliche Ehejahre in gegenseitiger Liebe und Treue.

In seiner Predigt ging Stadtpfarrer Bach vom Gleichnis Jesu von den klugen und den törichten Jungfrauen (Mt 25, 1-13) aus. Er stellte sich die Frage, welches „Öl“ beziehungsweise welche Voraussetzung notwendig ist, dass eine Ehe über viele Jahrzehnte gelingen kann. Seine Meinung nach sei unter anderem auch eine gute Kommunikationsfähigkeit und soziale Empathie Voraussetzung für das Gelingen einer Ehe. Jeder Ehepartner müsse auch in der Lage sein, zur rechten Zeit „Danke, Bitte und Entschuldigung“ zu seinem Partner zu sagen. Nur so könne die gegenseitige Wertschätzung und Liebe entgegengebracht werden.

Weiterhin betonte Stadtpfarrer Bach, welch positive Vorbildfunktion von den Jubelpaaren ausgehe, auch für die jüngere Generation. Er bedankte sich daher für ihre jahrzehntelange Treue und für ihr segensreiches Wirken für ihre Familien. Zu erwähnen ist auch heuer wieder die wunderbare musikalische Gestaltung der Heiligen Messe mit Gesang und Begleitung durch Monika Schorer und Anita Horn.

Den Abschluss der Heiligen Messe bildete der Einzelsegen für jedes Paar. Auch ein kleines Geschenk, eine Rose und eine Schriftrolle mit einem Gebet, wurde mit auf den Weg gegeben. Leider musste aufgrund der Corona-Pandemie die sonst übliche Feier im Pfarrheim in diesem Jahr entfallen. Die Pfarrgemeinden Thannhausen und Burg wünschen jedoch wie jedes Jahr allen Jubelpaaren weiterhin Gesundheit, gegenseitige Liebe und Treue und Gottes Segen. (cph)

