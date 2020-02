vor 22 Min.

Thomas Mattausch, Winnetou und die Krumbacher Schlorper

Thomas Mattausch in einem Faschingsanzug für den Rosenmontag. In seiner Kindheit war er ein großer Winnetou-Fan.

Thomas Mattausch war gerne als Indianer unterwegs. Warum der Fasching für ihn so bedeutend ist und wem er als Kind die Schuld für das Verschwinden seines tollen Lieblingsgewehrs gab.

Von Elisabeth Schmid

Fasching – er ist für viele über Generationen hinweg ein schlichtweg faszinierendes Lebensgefühl. Für Momente in eine andere Rolle schlüpfen, das Spiel mit der eigenen Identität, all das ist immer wieder reizvoll. Und für so manchen sind die persönlichen Faschingserinnerungen auch mit einem ganz besonderen Kostüm, mit einer außergewöhnlichen Verkleidung, verbunden. „Mein Lieblingsfaschingskostüm“: So haben wir unsere Serie genannt, in der bekannte Menschen aus der Region – insbesondere natürlich große Faschingsfreunde – über ihre besondere Verkleidung berichten. Heute stellt Thomas Mattausch von den Krumbacher Schlorpern sein Lieblingsfaschingskostüm vor. Dabei spielen Winnetou und Karl Mai eine ganz wichtige Rolle.

„Ein Indianerherz kennt keinen Schmerz“. Dieser Spruch hatte für Thomas Mattausch einen tiefen Sinn. Jedes Jahr freute der kleine Thomas sich auf Fasching. Da konnte er endlich sein großes Idol, die Figur des Apachenhäuptlings Winnetou ausleben.

Bei Fasching ging es für Thomas Mattausch nicht nur um das Verkleiden, nein, er schlüpfte regelrecht in seine Winnetoufigur hinein und träumte, der große Indianerhäuptling zu sein.

Mit schwarzer Perücke, einer Indianertunika, einem Stirnband mit Federn im Haar, sah er seinem Idol wirklich ähnlich. Das fing mit sechs Jahren an und dauerte rund sechs Jahre an. Schon als kleiner Bub hatte er eine Freundin, die war natürlich auch „Indianerin“. „In der Faschingszeit, in den drei tollen Tagen, lief ich nur in meinem geliebten Indianerkostüm herum. Die Indianer kämpften mit den Cowboys und natürlich gewannen die Indianer“, erklärte Thomas Mattausch schwärmerisch und stolz. „Meine Oma schenkte mir damals ein ganz tolles Spielzeuggewehr, einfach passend für den großen Häuptling. Eines Tages war das Gewehr weg, das waren natürlich die Cowboys, dachte ich wütend und war sehr traurig“, erzählt Mattausch.

Das Gewehr war weg

Das Gewehr tauchte nie mehr auf. Zum Glück hatte die Oma Verständnis für den Schmerz ihres kleinen Häuptlings und kaufte ihm ein neues Gewehr. Die Liebe zu dem Indianer Winnetou und auch allgemein zu Indianern kam bei der Lektüre von Karl May. „Ich verschlang die Bücher nur so“, erinnerte sich Mattausch. Die Ehre, der Stolz und der Gerechtigkeitssinn des mutigen Winnetous prägte sich stark bei Thomas ein. Er meint, sein ganzes Leben sei von Winnetou geprägt worden. „Ich kann mich durchsetzen, bin aber immer fair, genau so wie Winnetou“, lächelt er.

Thomas Mattausch wurde 1961 in Jettingen geboren. Er machte eine Ausbildung als Werkzeugmacher. Heute ist er selbstständig und verkauft in einem Onlinehandel Markisen und Rollladen. Er hat einen Sohn und eine Tochter. Als Kind ist er mit seiner Oma auf allen Faschingsveranstaltungen und Umzügen für Kinder gegangen. Seine Liebe zu den Indianern konnte er immer gut ausleben. Auch heute noch schwärmt er für die Indianer und in Filmen hält er immer zu ihnen.

Der Rosenmontag ist ihm wichtig

Seit vielen Jahren ist Thomas Mattausch bei den Schlorpern. Sein Herz schlägt für die Schlorper, mit Leib und Seele ist Mattausch dabei. Seit einiger Zeit gestaltet er das Vorprogramm am Rosenmontag. Am Marktplatz, bei der traditionellen Faschingsveranstaltung, ist Mattausch ganz in seinem Element. Er musiziert, er liebt die Musik, er singt und spielt mehrere Instrumente. Die Rolle übernahm er von Ursula Bader. Für die Veranstaltung kaufte er sich ein Fantasiekostüm in der Hochburg des Faschings Köln. In Köln war er einmal und besuchte dort eine Herrensitzung, das gefiel ihm sehr. Zwei Herzen schlagen in ihm, eines für die Schlorper und eines für das Rosenmontagsevent. „Auch am Rosenmontag trage ich immer mein Schlorperhalstuch, das gehört zu mir, jedenfalls in der Faschingszeit,“ schmunzelt Thomas Mattausch.