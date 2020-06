vor 28 Min.

Tiefe Schnittwunden: Pferde auf Weide bei Ziemetshausen verletzt

Drei Tiere wurden auf einem Pferdehof bei Ziemetshausen verletzt. Wie genau, das kann nur vermutet werden. Warum die Polizei Schändung durch Menschen ausschließt.

In der Nacht zum vergangenen Sonntag sind auf dem Gelände eines Pferdehofs in Ziemetshausen drei Tiere verletzt worden. Die Pferde wiesen zum Teil tiefe Schnittwunden an der Hinterhand auf. Eines der Pferde musste in einer Tierklinik versorgt werden.

Die behandelnde Tierärztin dort ging ebenfalls davon aus, dass es sich um Schnittwunden handelt. Auf welche Art und Weise diese entstanden waren, konnte sie jedoch nicht eindeutig feststellen. Wie die Polizei mitteilt, könnten die Tiere im Zusammenhang mit einem Gewitter in Panik geraten sind und sich hierbei die Verletzungen zugezogen haben.

Polizei Krumbach geht nicht von Pferdeschändung aus

Dass die Verletzungen von einem Menschen zugefügt wurden, davon geht die Polizei nicht aus. Im vorliegenden Fall sei der Hinweis auf eine mögliche Pferdeschändung nicht typisch, da sich das Geschehen bei Ortsrandlage mit direkt angrenzender Wohnbebauung ereignete, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Das Phänomen des Übergriffes auf Pferde trat in früheren Jahren vor allem an abgelegenen Weidekoppeln auf. Im hiesigen Raum wurden in letzter Zeit keine derartigen Vorfälle bekannt. Andere Hinweise auf einen Tatverdacht liegen nicht vor. (zg)

