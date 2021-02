vor 19 Min.

Tierischer Bewohner: Langenhaslach hat jetzt wohl einen "Dorffuchs"

Füchse dringen immer mehr in Dörfer ein. Dieser Fuchs ist des Öfteren in der Wohngegend beim „Eisberg“ am südwestlichen Ortseingang von Neuburg zu sehen. Auch in Langenhaslach entdeckte Marktrat Otmar Hösle Meister Reinecke.

Plus In Langenhaslach treibt sich ein Fuchs herum. Der wurde auch schon in Neuburg und Wattenweiler gesehen und beschäftigt nun den Marktgemeinderat. Neues gibt es auch in Sachen Baugebiet "Mühlweg".

Von Dieter Jehle

„Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her“, so heißt es in einem alten Volkslied. So weit ist es in Langenhaslach noch nicht. Doch Marktrat Otmar Hösle hatte ihn entdeckt: Das Haseltaldorf hat einen Dorffuchs. „Gemütlich spaziert er die Straßen entlang“, so Hösle. Müssen die Langenhaslacher nun Angst um ihr Federvieh haben? Der Bürgermeister will sich erkundigen, was man hier tun könne und welche Gefahren von Meister Reinecke ausgehen. Fakt ist, dass der Vierbeiner immer mehr in Wohngebiete eindringt. So wurde das Tier, vermutlich immer ein anderes, auch schon in Wattenweiler und Neuburg gesichtet. Neues gibt es auch in Sachen Baugebiet "Mühlweg".

Zehn Bauplätze entstehen am Baugebiet "Mühlweg" in Langenhaslach

Die wichtigsten Eckdaten für das Baugebiet „Mühlweg“ in Langenhaslach stehen. Nördlich des „Mühlweges“ entstehen zehn Bauplätze. Die Breite der Straße wird sechs Meter haben. Das Oberflächenwasser von der Straße wird über eine seitliche Rinne entwässert. Drei Verkehrsinseln sollen für Verkehrsberuhigung sorgen. Die geplante Anliegerversammlung musste coronabedingt ausfallen. Die zwölf Anlieger wurden schriftlich beteiligt. „Ich denke, dass damit ein guter Weg gefunden wurde“, so Bürgermeister Markus Dopfer. Nachdem kein Gehweg geplant ist und Versorgungsfahrzeuge nicht eingeengt werden sollen, einigten sich die Markträte mehrheitlich auf eine Straßenbreite von sechs Metern. Aus optischen Gründen hätten einige Markträte gerne eine mittige Straßenentwässerung bevorzugt. „Das ist reine Geschmackssache, es gibt keinen technischen Grund“, so Marktrat und Straßenbauexperte Max Hildebrand. Auch die Mehrheit der Anlieger sah eine mittige Straßenentwässerung kritisch, so bleibt es bei einer seitlichen Regenwasserablaufrinne. Zur Verkehrsberuhigung werden drei Verkehrsinseln eingebaut. Dem Einwand von Peter Dopfer, dass sich immerhin fünf Anlieger gegen Verkehrsinseln aussprachen, folgten die Markträte nicht. Auf jeder der circa zwölf Meter langen Verkehrsinsel wird ein kleinkroniger Baum gepflanzt. Ausdrücklich betonte Rathauschef Markus Dopfer, dass die Anlieger nur soweit belastet werden, wie es rechtlich möglich und zulässig ist.

Im Landkreis Günzburg wurde der Zweckverband Digitale Schule gegründet. Der Markt Neuburg ist Mitglied dieses Zweckverbandes und hat für die Christoph-Rodt-Grundschule 3,75 Euro pro Schüler pro Monat aufzubringen. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 412 Euro. Den gleichen monatlichen Schüleranteil muss der Markt Neuburg für circa 30 Schüler aus Neuburg aufbringen, die in die Mittelschule in Krumbach gehen.

Vereine in Neuburg/Kammel brauchen Unterstützung

Die Rechnungsprüfungsstelle des Landratsamtes Günzburg will demnächst die Belege aus den Jahren 2012 bis 2019 prüfen. Corona bedingt soll diese Prüfung nicht in Neuburg, sondern im Landratsamt stattfinden. „Das Landratsamt möchte sämtliche zu prüfenden Unterlagen in gescannter Form als Datei mit einem USB-Stick übermittelt bekommen“, sagte Bürgermeister Dopfer. Die Verwaltung müsse zudem zu 83 Punkten Stellung beziehen. Dopfer: „Damit sind unsere Mitarbeiter im Rathaus wochenlang gebunden, um die Unterlagen zusammen zu stellen und zu scannen, das ist schon heftig. Wir sperren uns nicht der Prüfung aber dem Aufwand“. Kopfschütteln in den Reihen der Markträte machte sich breit. Johannes Huber: „Wir stellen ein Büro zur Verfügung, wo alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Unsere Verwaltung hat sinnigere Dinge zu tun als das wochenlange Kopieren und Scannen von Belegen.“ Notfalls, so war die mehrheitliche Meinung im Marktrat, müsse man den Landrat einschalten.

„Die Vereine brauchen unsere Unterstützung, wir müssen ihnen entgegenkommen“, so Marktrat Hubert Gaa. Doch wie? Bürgermeister Dopfer will sich der Problematik annehmen. „Ich bin offen für das Thema“. Im Zuge der Neufassung der Vereinsförderrichtlinien will der Rathauschef in den nächsten Monaten mit einem kleinen Kreis ausloten, in welcher Form der Markt Neuburg den coronageschädigten Vereinen unter die Arme greifen kann.

