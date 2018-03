vor 18 Min.

Tipps in Sachen Liebe

Große Turbulenzen gibt es bei der Theateraufführung in Wiesenbach. Weitere Vorstellungen sind am 17. März, 19.30 Uhr, und 18. März, 18 Uhr.

Der Schwank „Dummheit schützt vor Liebe nicht“ bietet viel Situationskomik.

Einen vergnüglichen Abend erlebten die Besucher der Theateraufführung des Theatervereins Wiesenbach. Mit dem Schwank „Dummheit schützt vor Liebe nicht“ strapazierten die Wiesenbacher Laienspieler die Lachmuskeln der Zuschauer gehörig.

In dieser Komödie in drei Akten von Siegfried Burger steht im Mittelpunkt der Geschichte Gustav (Rainer Jenuwein), der vor Jahren von einem Baum gefallen war und daher recht einfältig ist. Er arbeitet mit auf dem Hof seines Bruders und Hoferben Alfons (Michael Konrad). Mit dem Tod des Vaters wird Bauer Alfons ein geändertes Testament eröffnet, das seinem geistig benachteiligten Bruder Gustav ungeahnte Rechte einräumt, solange dieser ledig ist. Daher beschließt die resolute Bäuerin Agnes (Andrea Miller): Gustav muss schnellstmöglich unter die Haube. Da er aber sehr naiv ist, soll Alfons ihn erst einmal in Sachen Liebe und Ehe aufklären. Benny, (Max Jacobs) der Freund der Tochter Susi (Corinna Melcher), mischt auch mit und so erhält der arme Gustav recht gegensätzliche Tipps.

Doch so fremd ist Gustav die Liebe nicht. Er ist andauernd verliebt, doch weiß er mit dieser Tatsache nicht so richtig umzugehen. Besonders schlimm ist es immer, wenn er der Zeitungsausträgerin Rosa (Karola Stempfle) begegnet. Auch diese hat ein Auge auf Gustav geworfen, doch selbst recht naiv will es ihr nicht gelingen, Gustav aus der Reserve zu locken.

In der Person von Frau Großmaul (Steffi Konrad) glaubt Agnes, für Gustav die geeignete Frau gefunden zu haben. Es kommt zu einer folgenschweren Verwechslung, daraus ergeben sich tätliche Auseinandersetzungen, bei denen die Fetzen fliegen. Doch zuletzt klärt sich alles und endet mit einem glücklichen Ende für alle.

Ein sehr unterhaltsames Stück, mit viel Spielfreude und Situationskomik bleibt die Handlung immer witzig und kurzweilig. Alle Akteure auf der Bühne gehen in ihren Rollen voll auf und sorgten für immer neue Lacher. Mit lang anhaltendem Applaus bedankten sich die zahlreichen Besucher für die gute Unterhaltung und schauspielerische Leistung der Darsteller. (ageis)

